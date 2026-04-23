Lamine Yamal sofre lesão e corre risco de perder Copa do Mundo pela Espanha

O atacante Lamine Yamal teve uma lesão muscular confirmada nesta quinta-feira (23) e corre risco de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pelo Barcelona, que comunicou a contusão na parte posterior da coxa esquerda, gerando preocupação para a seleção da Espanha.

"Os exames realizados confirmaram que o jogador do time principal, Lamine Yamal, sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda (músculo bíceps femoral). O jogador seguirá um tratamento conservador. Lamine Yamal perderá o restante da temporada e espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo", diz o comunicado do Barcelona.

Conforme a nota, a diretoria do Barcelona não conta mais com Yamal até o fim da temporada europeia, que será em junho. Pelo cronograma esportivo, o clube ainda realiza mais seis partidas.

A lesão foi na última quarta (22), quando Yamal bateu o pênalti da vitória por 1 a 0 contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol. Assim, depois da batida, sentiu o problema e pediu uma substituição.