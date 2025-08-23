Diário do Nordeste
Kuscevic, do Fortaleza, é convocado pela seleção do Chile e pode enfrentar o Brasil

Zagueiro chileno está atualmente no departamento médico do Leão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:46)
Jogada
Legenda: Kuscevic chegou ao Fortaleza no início de 2024, vindo do Coritiba
Foto: Kid Junior/SVM

O zagueiro chileno Benjamin Kuscevic, que defende o Fortaleza, foi convocado pela seleção do Chile para a próxima Data Fifa, quando a seleção enfrentará Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, nos dias 4 e 9 de setembro.

A lista foi divulgada oficialmente pela seleção do Chile na última sexta-feira (22), e apresenta o nome de Kuscevic. O defensor do Fortaleza tem sido presença constante nas últimas convocações da seleção chilena.

Apesar de convocado, Kuscevic está atualmente em tratamento no departamento médico do Fortaleza. Ainda na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, o atleta sofreu um edema muscular no adutor da coxa direita.

Aos 29 anos, Kuscevic é considerado titular do Fortaleza, onde soma 30 jogos na atual temporada. Ele chegou ao Pici na temporada 2024, quando somou 43 jogos e três gols com a camisa tricolor.

