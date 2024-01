Klopp convida técnico com câncer terminal para treinar o Liverpool; veja

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, convidou o ex-técnico da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, para treinar o time inglês. O pedido do alemão se deu por conta de que Eriksson foi diagnosticado com câncer terminal e externou o sonho de treinar os Reds.

Jürgen Klopp disse ao “The Guardian”. Ouvi sobre a admiração e amor pelo Liverpool e que ele (Eriksson) foi um torcedor por toda a vida. Ele é muito bem-vindo para vir aqui e ocupar o meu lugar no meu escritório e fazer o meu trabalho por um dia, se quiser, isso não é problema. Tê-lo aqui e mostrar-lhe tudo e como este maravilhoso clube se desenvolveu ao longo dos anos, acho que isso é definitivamente algo que lhe diremos. Ele pode vir e passar algumas horas maravilhosas aqui, tenho certeza

Aos 75 anos, o sueco afirmou ter, no máximo, mais um ano de vida. Em entrevista à rádio P1, da Suécia, contou que descobriu a doença após um colapso repentino. Em fevereiro de 2023, ele disse que estava reduzindo suas aparições públicas por causa de problemas de saúde.

Legenda: Eriksson foi o primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção da Inglaterra, entre 2001 e 2006 Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Trajetória

Eriksson foi o primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção da Inglaterra, entre 2001 e 2006, depois de se destacar ao conquistar títulos em clubes importantes, como a Lazio, na Itália, Benfica, em Portugal, e IFK Gotemburgo, na sua terra natal, a Suécia.

O ex-treinador liderou o que foi considerado a "geração de ouro" do futebol inglês, incluindo David Beckham, Steven Gerrard e Wayne Rooney, em duas Copas do Mundo. No Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, a Inglaterra foi eliminada nas quartas de final pela seleção brasileira. O Brasil venceu de virada, por 2 a 1, com gol antológico de Ronaldinho Gaúcho, em cobrança de falta quase do meio-campo.

Em 2006, na Alemanha, Eriksson levou os ingleses novamente às quartas da Copa, mas o time acabou eliminado nos pênaltis para Portugal da revelação Cristiano Ronaldo. Na única Eurocopa disputada pelo sueco com a Inglaterra, em 2004, os ingleses também caíram nas quartas após derrota nas penalidades para os portugueses, anfitriões do torneio na ocasião.