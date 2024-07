CBF detalha tabela das oitavas de final da Copa do Brasil; confira

A CBF divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil nesta segunda-feira (22). Dezesseis equipes entram em campo em jogos de ida e volta em busca de vaga na próxima fase da competição.

Os duelos começam na próxima terça-feira (30), com São Paulo e Goiás se enfrentando no MorumBIS, e o Botafogo encarando o Bahia, no Nilton Santos. Confira a tabela detalhada com dia, hora e local das partidas. Os times do lado direito têm o mando de campo do jogo da volta.

JOGOS DE IDA

30 de julho (terça-feira)

20h - São Paulo x Goiás - MorumBIS

21h30 - Botafogo x Bahia - Nilton Santos

31 de julho (quarta-feira)

19h - Athletico-PR x Red Bull Bragantino - Ligga Arena

19h - CRB-AL x Atlético-MG - Rei Pelé

20h - Flamengo x Palmeiras - Maracanã

21h30 - Atlético-GO x Vasco - Antônio Accioly

21h30 - Corinthians x Grêmio - Neo Química Arena

1º de agosto (quinta-feira)

19h - Juventude x Fluminense - Alfredo Jaconi

JOGO DA VOLTA

6 de agosto (terça-feira)

21h45 - Vasco x Atlético-GO - São Januário

7 de agosto (quarta-feira)

19h - Bragantino x Athletico-PR - Nabi Abi Chedid

19h - Atlético-MG x CRB - Arena MRV

19h - Bahia x Botafogo - Arena Fonte Nova

20h - Palmeiras x Flamengo - Allianz Parque

21h30 - Grêmio x Corinthians - A definir

21h30 - Fluminense x Juventude - Maracanã

8 de agosto (quinta-feira)