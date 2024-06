Juventude x Vitoria: confira horário, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo nesta terça-feira, 11 de junho às 19:00h (horário de Brasília), contra o Vitoria pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Palpites

inter@

Escalação

Juventude :

Provável escalação: Gabriel Vasconcelos; Gabriel Inocêncio, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Erick Farias

Vitória

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Luan Santos, Caio Vinícius e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Juventude x Vitoria

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 19:00h (de Brasília), terça-feira, 11 de junho