Juventude x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo nesta domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Santos pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Juventude x Santos

Onde assistir ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere e a TNT.

Palpites para o jogo

inter@

Escalação

A provável escalação do Juventude é: Marcelo Carné; Michel, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Guilherme Castilho, Jadson, Wescley e Chico; Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

A provável escalação do Santos é: João Paulo; Pará, Emiliano Velázquez, Danilo Boza, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho e Sánchez; Marinho, Léo Baptistão e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

Estádio

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Horário

16h (de Brasília), domingo, 26 de setembro.

Árbitro

Jefferson Ferreira de Moraes.