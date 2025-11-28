Diário do Nordeste
Juventude x Bahia pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:38)
Jogada
Legenda: O Juventude recebe o Bahia no Alfredo Jaconi
Foto: Fernando Alves/ECJ

Juventude e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (28), pela 36ª rodada da Série A. O jogo será às 19h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Alviverde gaúcho é o 19º colocado com 33 pontos e precisa vencer para não ser matematicamente rebaixado na rodada. 

A equipe vem de derrota para o São Paulo por 2x1 na Vila Belmiro.

Já o Esquadrão, é o 7º colocado com 56 pontos e luga por uma vaga direta na Libertadores via G5.

A equipe vem de vitória diante do Vasco por 1x0 na Arena Fonte Nova.


ONDE ASSISTIR

Premiere 

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE

Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Ewerthon, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini

BAHIA

Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Jogada

Juventude x Bahia pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

