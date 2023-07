Juventude tem desfalque de ex-Ceará para encarar o Vovô no domingo; veja provável escalação

O lateral-esquerdo Kelvyn, emprestado pelo Ceará ao Juventude até o final da atual temporada, não poderá entrar em campo para enfrentar o Vovô neste domingo (23), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023.

Questões burocráticas tiram o lateral da partida. Por pertencer ao Ceará, Kelvyn é impedido por força contratual de enfrentar o clube ao qual pertence. O jogador de 24 anos disputou 11 jogos com a camisa do Juventude até o momento na atual temporada.

O atacante Echaporã, que sofreu uma grave lesão no início da temporada, em fevereiro, também é desfalque certo contra o Ceará. Ele rompeu o ligamento cruzado e do menisco do joelho direito e só deve retornar aos gramados na próxima temporada.

Por outro lado, o treinador Thiago Carpini poderá contar com três retornos importantes que estavam em tratamento no Departamento Médico: o volante Mandaca, o meia-atacante Emerson Santos e o atacante David.

Provável escalação

Thiago Couto; Dani Bolt, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Vini Paulista, Reginaldo (Mandaca) e Nenê; Victor Andrade e Rodrigo Rodrigues.

Juventude e Ceará entram em campo neste domingo (23), às 15h30 de Brasília, no Estádio Alfredo Jaconi, para disputar a 19ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O Ju é o nono colocado, com 27 pontos, enquanto o Vozão ocupa a oitava posição, com 28 pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.