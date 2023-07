Ceará acerta contratação de Lucas Ribeiro em definitivo até 2024; veja detalhes

O Ceará se entendeu com o Hoffenheim-ALE e garantiu a permanência do zagueiro Lucas Ribeiro em Porangabuçu até o final de 2024. Ao invés de empréstimo, como a diretoria alvinegra queria, no entanto, o defensor passa a ser atleta do Vovô com contrato definitivo.

O time alemão também cedeu 50% dos direitos econômicos de Lucas Ribeiro ao Ceará. Como o contrato de empréstimo terminou em 30 de junho, o zagueiro precisa ser registrado no BID novamente até 2 de agosto para que tenha condições de jogo ainda em 2023.

Contratado em janeiro de 2022, Lucas Ribeiro sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito em outubro e precisou fazer cirurgia. Recuperado, ele voltou a treinar com o elenco alvinegro no mês passado, enquanto a diretoria buscava ampliar o vínculo.

Com a negociação junto ao Hoffenheim, o defensor passa a ser mais um reforço do Vovô para o restante da temporada. Com a camisa alvinegra, Lucas Ribeiro tem 20 jogos e um gol marcado.