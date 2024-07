São José x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (8), às 20h, contra o São José-RS no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), em jogo pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

O Floresta chega na partida visando sair, novamente, do Z-4 da competição após um início de Série C difícil. O clube cearense, que perdeu nas sete primeiras rodadas da competição, vem reagindo nós últimos jogos e está a 1 ponto de sair desta zona incômoda.

Já o São José, que também está no Z-4 da competição, possui uma condição mais crítica. Na lanterna da competição, com quatro pontos conquistados em dez partidas disputadas, o clube gaúcho vem decidido a vencer o jogo para começar sua reação na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São José-RS

Titulares: Fábio; Danielzinho, Fredson, Davi e Marcílio; Raimundo Nonato, Samuel, Emerson, Edinho e Rafael Carrilho; Ariel..

Fábio; Danielzinho, Fredson, Davi e Marcílio; Raimundo Nonato, Samuel, Emerson, Edinho e Rafael Carrilho; Ariel.. Técnico: Rogério Zimmermann.

Floresta

Titulares: Luiz Daniel; Lucas Alisson, Ícaro, Ricardo Lima e Pará; Jô, Marcelo, Andrew, Wescley e Romarinho; Buba.

Luiz Daniel; Lucas Alisson, Ícaro, Ricardo Lima e Pará; Jô, Marcelo, Andrew, Wescley e Romarinho; Buba. Técnico: Marcelo Cabo.

São José x Floresta | FICHA TÉCNICA

Competição: 12ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS)

Data: 08/07/2024

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior - PE

Assistente 1: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto - PE

Assistente 2: Tulio de Farias Ribeiro Caldas - PE