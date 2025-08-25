Juventude demonstra interesse no zagueiro Benevenuto, do Fortaleza

O zagueiro Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, atualmente no Criciúma, por empréstimo, virou alvo do Juventude. O atleta tem vínculo com o Tricolor de Aço até o final de 2026. O contrato de empréstimo com a equipe catarinense vai até o final deste ano.

Segundo a apuração do Diário do Nordeste, há um diálogo iniciado da possível negociação, ainda sem avanços.

Fortaleza e Juventude são adversários diretos na disputa para fugir do rebaixamento. O Juventude está na 18º colocação, com 18 pontos, seguido do Leão do Pico, com 15 pontos, na 19ª colocação.



O zagueiro fez 140 jogos pelo Tricolor de Aço e marcou 5 gols. O último jogo pelo Leão foi em 2024, contra o Barbalha, na goleada de 5 a 0 pelo Campeonato Cearense.