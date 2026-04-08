Junior Barranquilla x Palmeiras na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Palmeiras visita o Junior Barranquilla nesta quarta-feira (8)
Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Junior Barranquilla e Palmeiras se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (8), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo F. O jogo será às 21h30, no Estádio Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Junior Barranquilla x Palmeiras terá transmissão da Globo, GE TV, ESPN e Disney+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Junior Barranquilla 

Silveira; Suárez, Peña, Monzón e Guerrero; Rivas, Rios, Pérez e Castrillón; Paiva e Muriel.Técnico: Alfredo Arias

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Arias e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira

FICHA TÉCNICA

Junior Barranquilla x Palmeiras

Data e hora: 8 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia.

Assuntos Relacionados
Palmeiras

Jogada

Junior Barranquilla x Palmeiras na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis Há 1 hora
Flamengo-Pedro

Jogada

Cusco x Flamengo na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis Há 1 hora
Mirassol participa pela primeira vez da Libertadores

Jogada

Mirassol x Lanús na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis Há 1 hora
Foto de jogadores de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei em 2026

Jogada

Ceará x Fortaleza no Clássico-Rei da Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Leão se enfrentam na Arena Castelão pela terceira rodada do Nordestão

Daniel Farias e Fernanda Alves Há 2 horas

Jogada

Fortaleza x Criciúma pela 5ª rodada da Série B é transferido para o Presidente Vargas

Mudança ocorreu por indisponibilidade do Castelão

Vladimir Marques 07 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

No PV, Ferroviário supera a Jacuipense em duelo da Copa do Nordeste

Esta é a segunda vitória seguida do Tubarão da Barra no torneio

Redação 07 de Abril de 2026