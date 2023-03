Jovem cearense se recupera de coma após acidente e volta a sonhar em ser goleiro do Vasco

Uma história de superação e recomeço. Assim pode ser definida a história de Yerick, jovem goleiro da escolinha do Vasco em Fortaleza. Ele sofreu um grave acidente há cerca de um mês. O jogador de apenas 15 anos atravessava a CE 090, rodovia que dá acesso às praias do litoral oeste do Ceará, quando foi atropelado por um motociclista embriagado. Yerick havia saído para aproveitar o carnaval com o irmão e retornava para casa.

No acidente, o goleiro foi arremessado a quase 15 metros de distância. Ele foi internado no hospital Instituto Dr. José Frota (IJF) com traumas no tórax e muitos ferimentos no corpo.

"Só lembro de ter saído da praia e que estava voltando para casa. Só lembro da esquina. Lembro de acordar, vomitar e dormir de novo. Depois que acordei, vi minha vó e pedi para me explicar o que eu estava fazendo lá e ela me explicou do acidente. Não lembro bem de nada. Fiquei alguns dias desacordado. Quando vi o vídeo fiquei triste, porque foi um detalhe e não vi a moto atrás do carro. Fui arremessado longe. Foi um baque", disse Yerick em entrevista ao GE/ce.

SITUAÇÃO AGRAVA

Mesmo após alguns dias o médico liberando o jovem e afirmando que o próprio organismo curaria os traumas e o corpo regeneraria os focos hemorrágicos, o alívio geral não veio. Yerick reclamava de dores de cabeça. Na manhã de um sábado, o menino acordou sentindo cãimbras.

Após o quadro de dor de cabeça e cãimbras, o goleiro retornou para o IJF. Na manhã do domingo, passou do corredor para a enfermaria neurológica. O jovem, que tinha dificuldades em se manter acordado e seguia desorientado, recebeu um novo panorama após consulta com o neurocirurgião: estava em estado grave e entrando em coma. Yerick foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e passou por novo tratamento.

TORCEDOR DO VASCO

Toda a situação aconteceu apenas alguns dias depois do goleiro ser selecionado para treinar na categoria Sub-15 da escolinha do Vasco, o seu time do coração. No hospital, Yerick chamou atenção por estar sempre com adereços relativos ao clube carioca.

Legenda: Yerick ao lado da família Foto: Beatriz Carvalho/SVM

Após um período internado, Yerick recebeu alta hospitalar e retornou para sua casa. "Não tentei jogar ainda por conta das recomendações. Passei esse tempo todo sem celular. Assim que abri, tinham muitas mensagens, vídeos e textos. Todo mundo me ligava para saber como eu estava e depois vieram me visitar. Aos poucos as coisas estão caminhando. A volta para os treinos também vai ser boa. Estou ansioso e mais confiante ainda", declarou.