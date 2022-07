Jornalista Wilton Bezerra lança livro com crônicas e causos da sua trajetória

Cheio de histórias a compartilhar em mais de 50 anos de rádio e TV, o jornalista Wilton Bezerra lançou nesta de sexta-feira (1) o livro "Wilton Bezerra - Contos e causos". O cronista esportivo mergulha em suas vivências, da infância à longa trajetória profissional, para contar lembranças e recordações ao público.

Com muito humor, delicadeza e carregado de inspiração na região do Cariri, Wilton Bezerra reuniu em 200 páginas histórias sobre suas experiências que alimentam o imaginário popular em cada linha escrita. Recheado de cultura cearense, a obra é dividida em duas partes, a primeira é dedicada às crônicas, com os causos guardados para a segunda etapa.

A noite de autógrafos, que marcou o lançamento da obra, contou com amigos, personalidades e admiradores que aproveitaram para tirar fotos e receber dedicatórias do jornalista. Em mais de 50 anos no rádio e na TV, o cronista recebeu o público ao lado de familiares.

OBRA NO CARIRI

O lançamento em Fortaleza é apenas o primeiro momento de três etapas pensadas para o lançamento do livro. Depois da capital cearense, Wilton Bezerra irá apresentar a obra aos amigos e admiradores em Juazeiro do Norte (7 de julho) e no Crato (9 de julho).

