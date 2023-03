Jornalista esportivo Márcio Guedes morre aos 76 anos

O jornalismo esportivo perdeu na noite deste sábado (3) um importante nome. O jornalista Márcio Guedes morreu, aos 76 anos, em decorrência de um câncer. Guedes vinha realizando um tratamento contra a doença. A informação foi divulgada pelo jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi.

Com passagens por emissoras como Globo, Rede Manchete, ESPN e TV Brasil, Mácio teve uma carreira de mais de 50 anos no jornalismo esportivo. Além disso, também teve colunas em jornais como 'O Dia', 'O Globo' e 'Jornal do Brasil'.

Torcedor ilustre do e declarado do Botafogo, Márcio recebeu homenagens do clube nas redes sociais. Seu corpo deverá ser velado no salão nobre do clube.