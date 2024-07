Joia da base do Ceará, Geovane negocia com time europeu e pode render receita ao clube

Revelado nas categorias de base do Ceará, o volante Geovane tem negociação avançada com o Portimonense-POR e pode render receita aos cofres alvinegros. Com 25 anos, o atleta defende o Vila Nova em definitivo, mas manteve 30% dos direitos econômicos vinculados ao clube cearense.

O valor da operação ainda não foi oficializado. Apesar de presente no departamento médico, a negociação deve avançar pelo nível leve da contusão, segundo informou o ge. Assim, a gestão alvinegra acompanha o caso.

Revelado em Porangabuçu durante 2020, foi integrado ao profissional e permaneceu entre 2021 e 2023. Depois, perdeu um espaço no elenco e acumulou empréstimos para Santo André e Paysandu.

Em abril de 2024, o departamento de futebol alvinegro optou pela rescisão contratual, mas manteve parte dos direitos econômicos no acordo. Ao todo, foram 45 jogos, com um gol e uma assistência.

Na atual temporada, Geovane era titular absoluto do Vila Nova na Série B, atuando em 12 dos 14 jogos da equipe no torneio. Para repor a saída, os goianos anunciaram o volante Arilson, ex-Coritiba.