Joia da base do Ceará está em pré-lista do Brasil para Copa do Mundo Sub-17; veja detalhes

Uma das joias das categorias de base do Ceará, o lateral-esquerdo Francisco Carlos Alves está na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17. O clube recebeu uma confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o recolhimento de documentos.

O Mundial ocorre entre os dias 10 de novembro e 2 de dezembro, na Indonésia. Francisco é titular na equipe alvinegra Sub-17 e participou do Estadual, da Série A e também da Copa do Brasil da categoria. Ao todo, são 21 jogos e dois gols.

Nas últimas temporadas, o Vovô despertou o interesse da CBF e do futebol internacional por conta do trabalho na Cidade Vozão, em Itaitinga, até com visita de um olheiro do Fulham, da Inglaterra. Dentre nomes revelados está, por exemplo, o atacante Arthur Cabral, atualmente no Benfica-POR.

Legenda: A Cidade Vozão, em Itaitinga, é a sede das categorias de base do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em 2020, o meia David e o atacante João Victor, ambos da base do Ceará, foram chamados para Sub-17 do Brasil. O movimento reforça o trabalho de revelação do Ceará.

Na competição atual, o Brasil está no Grupo C, com Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. A expectativa é que, no próximo mês, a lista oficial de convocados da Seleção enviada pela Fifa seja anunciada pela CBF.