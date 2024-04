John Textor revela que Botafogo fez proposta para contratar Marcelo Paz, do Fortaleza; veja

John Textor, dono do Botafogo, afirmou na tarde desta segunda-feira (22), que buscou contratar o atual CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, para a equipe carioca. Além disso, fez questão de elogiar o executivo da equipe cearense.

As declarações foram dadas durante reunião na CPI do Senado que faz a apuração de possíveis manipulações de resultados de jogos e apostas esportivas durante o Campeonato Brasileiro Série A.

“Sobre o Fortaleza, eu tentei contratar o diretor da equipe. Posso dizer que Marcelo é uma pessoa com a mente muito aberta a respeito das ideias para corrigir essa modalidade e eu enxergo tudo isso lá no Fortaleza” disse.

Legenda: John Textor é dono da SAF do Botafogo Foto: Vítor Silva/Botafogo

ACUSAÇÕES DE JOHN TEXTOR

John Textor é acusado de violar dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que ordenam colaborar e cumprir as determinações de autoridades do esporte. Proprietário da SAF do Botafogo, Textor vem denunciando reiteradamente uma suposta corrupção no futebol brasileiro, mas sem apresentar provas.

Textor chegou ainda a denunciar que na derrota do Fortaleza por 4 a 0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão de 2022, quatro jogadores da equipe cearense "excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos".

*Sob a supervisão de Daniel Farias.