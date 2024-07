John Textor deve ser denunciado pelo STJD por apresentar provas inconsistentes de 'manipulação'

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) deve denunciar John Textor, dono da SAF do Botafogo, por apresentar provas inconsistentes contra a arbitragem brasileira, quando sugeriu manipulação de resultados através de relatórios baseados em dados da empresa "Good Game.As informações são do O Globo.

Segundo o jornal, o STJD concluiu e liberou um relatório de 50 páginas no qual apurou as denúncias feitas pelo dono da SAF do Botafogo, tratando as denúncias dele como "imprestáveis", sugerindo assim, denúncia contra o americano.

O relatório é assinado por Mauro Marcelo de Lima e Silva, presidente do inquérito. O auditor do Pleno recomendou a aplicação de penalidades de multa e suspensão contra Textor e descreveu as condutas ilícitas praticadas por ele. No total, pediu suspensão de 2.340 dias (pouco mais de seis anos) e sanção no valor de R$ 2 milhões.

"Após uma minuciosa análise, o Auditor processante concluiu que as provas eram 'imprestáveis' e configuravam ilícitos desportivos contra a honra praticados por John Textor contra sete entidades desportivas, nove atletas e nove árbitros. Além disso, foram constatadas infrações contra a ética desportiva e a motivação pessoal na solicitação da instauração do inquérito", afirma o STJD.

Sem provas

Sem apresentar provas e, com base em uma empresa de inteligência artificial, John Textor publicou texto em 01º de abril de 2024 afirmando que o jogo entre e Palmeiras e São Paulo, realizado em outubro de 2023, foi manipulado por ao menos cinco jogadores do São Paulo.

As denúncias de John Textor foram contestadas no STJD do Futebol por representações feitas por Palmeiras, São Paulo, Associação de atletas e dos árbitros e gerou o pedido de abertura de inquérito feito pela Procuradoria.

Em abril, Textor garantiu que jogadores de Fortaleza, em 2022, e São Paulo, em 2023, teriam facilitado o caminho para vitórias do Palmeiras naquelas edições do Brasileirão. O inquérito liberado hoje ainda envolve Grêmio, Bahia, Flamengo e Atlético-MG, e incluiu nove árbitros.

Na conclusão do relatório, o Auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva descreveu as condutas ilícitas praticadas por John Textor e recomendou a aplicação de penalidades de multa e suspensão, as maiores já propostas na história do STJD. O relatório conclusivo com sugestão de denúncia foi encaminhado para a Procuradoria."