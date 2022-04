Jogos de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de futebol desta quarta (20)

A quarta-feira (20) de futebol será de bola rolando nas Séries A e C do Brasileirão e na Copa do Brasil, além dos campeonatos estaduais e das principais ligas europeias.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, QUARTA (20)

Campeonato Brasileiro Série A

Flamengo x Palmeiras - 19h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

ABC x Paysandu - 19h - DAZN

Copa do Brasil

Goiás x RB Bragantino - 19h - SporTV e Premiere

Atlético-MG x Brasiliense - 19h - SporTV e Premiere

Fortaleza x Vitória - 19h - SporTV e Premiere

Tocantinópolis x Athletico-PR - 19h - SporTV e Premiere

Coritiba x Santos - 19h - Amazon Prime

Juventude x São Paulo - 19h30 - Amazon Prime

Tombense x Ceará - 21h30 - SporTV e Premiere

Portuguesa-RJ x Corinthians - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Ceilândia x Botafogo - 21h30 - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Acreano

Humaitá x São Francisco-AC - 19h - Sem informação de transmissão

Adesg x Nauás - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Capixaba

Nova Venécia x Vitória-ES - 15h - Sem informação de transmissão

Campeonato Maranhense

Sampaio Corrêa x Cordino - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraibano

Nacional de Patos x Botafogo-PB - 20h15 - Sem informação de transmissão

Sousa x Campinense - 20h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista Série A3

União Suzano x São José-SP - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Votuporanguense x Comercial-SP - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Capivariano x Marília - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

EC São Bernardo x Noroeste - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Roraimense

Atlético Roraima x Rio Negro-RR - 18h30 - Sem informação de transmissão

São Raimundo-RR x Baré - 20h45 - Sem informação de transmissão

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Serc x Costa Rica-MS - 15h - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Everton x Leicester - 15h45 - Star+

Chelsea x Arsenal - 15h45 - Star+

Newcastle x Crystal Palace - 15h45 - Star+

Manchester City x Brighton - 16h - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

Atlético de Madrid x Granada - 14h - ESPN 4 e Star+

Celta x Getafe - 15h - Star+

Osasuna x Real Madrid - 16h30 - Star+

Campeonato Italiano

Udinese x Salernitana - 13h - Star+

Campeonato Francês

Bordeaux x Saint-Étienne - 14h - Star+

Lorient x Metz - 14h - Star+

Monaco x Nice - 14h - Star+

Reims x Lille - 14h - Star+

Troyes x Clermont - 14h - Star+

Angers x Paris Saint-Germain - 16h - ESPN 4 e Star+

Brest x Lyon - 16h - Star+

Lens x Montpellier - 16h - Star+

Olympique de Marselha x Nantes - 16h - Star+

Strasbourg x Rennes - 16h - Star+