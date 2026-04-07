Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (7)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste terça, 7 de abril de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:27)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (7)
Champions League
- 16h00 – Real Madrid x Bayern de Munique – SBT, TNT e HBO Max
- 16h00 – Sporting x Arsenal – HBO Max
Copa Libertadores
- 19h00 – Deportivo La Guaira x Fluminense – Paramount+
- 19h00 – Independiente Rivadavia x Bolívar – ESPN 4 e Disney+
- 21h00 – Barcelona-EQU x Cruzeiro – ESPN e Disney+
- 21h00 – Always Ready x LDU – ESPN 4 e Disney+
- 21h30 – Universidad Católica x Boca Juniors – Paramount+
- 23h00 – Deportes Tolima x Universitário – Paramount+
Copa Sul-Americana
- 19h00 – Independiente Petrolero x Racing – ESPN e Disney+
- 19h00 – Barracas Central x Vasco – Paramount+
- 21h00 – O'Higgins x Millonarios – Paramount+
- 21h30 – Boston River x São Paulo – SBT e Paramount+
- 23h00 – Alianza Atlético x Tigre – ESPN 4 e Disney+
Concacaf Champions League / Cup
- 21h00 – Nashville x América-MEX – ESPN 3 e Disney+
- 23h00 – Los Angeles FC x Cruz Azul-MEX – Disney+
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