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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste terça, 7 de abril de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:27)
Jogada
Legenda: Mbappé é um dos principais atacante do Real Madrid
Foto: Ander Gillenea / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (7)

Champions League

  • 16h00 – Real Madrid x Bayern de Munique – SBT, TNT e HBO Max
  • 16h00 – Sporting x Arsenal – HBO Max

Copa Libertadores

  • 19h00 – Deportivo La Guaira x Fluminense – Paramount+
  • 19h00 – Independiente Rivadavia x Bolívar – ESPN 4 e Disney+
  • 21h00 – Barcelona-EQU x Cruzeiro – ESPN e Disney+
  • 21h00 – Always Ready x LDU – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Universidad Católica x Boca Juniors – Paramount+
  • 23h00 – Deportes Tolima x Universitário – Paramount+

Copa Sul-Americana

  • 19h00 – Independiente Petrolero x Racing – ESPN e Disney+
  • 19h00 – Barracas Central x Vasco – Paramount+
  • 21h00 – O'Higgins x Millonarios – Paramount+
  • 21h30 – Boston River x São Paulo – SBT e Paramount+
  • 23h00 – Alianza Atlético x Tigre – ESPN 4 e Disney+

Concacaf Champions League / Cup

  • 21h00 – Nashville x América-MEX – ESPN 3 e Disney+
  • 23h00 – Los Angeles FC x Cruz Azul-MEX – Disney+
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