Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (7)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (7)

Champions League

16h00 – Real Madrid x Bayern de Munique – SBT, TNT e HBO Max

16h00 – Sporting x Arsenal – HBO Max

Copa Libertadores

19h00 – Deportivo La Guaira x Fluminense – Paramount+

19h00 – Independiente Rivadavia x Bolívar – ESPN 4 e Disney+

21h00 – Barcelona-EQU x Cruzeiro – ESPN e Disney+

21h00 – Always Ready x LDU – ESPN 4 e Disney+

21h30 – Universidad Católica x Boca Juniors – Paramount+

23h00 – Deportes Tolima x Universitário – Paramount+

Copa Sul-Americana

19h00 – Independiente Petrolero x Racing – ESPN e Disney+

19h00 – Barracas Central x Vasco – Paramount+

21h00 – O'Higgins x Millonarios – Paramount+

21h30 – Boston River x São Paulo – SBT e Paramount+

23h00 – Alianza Atlético x Tigre – ESPN 4 e Disney+

Concacaf Champions League / Cup