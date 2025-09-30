Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 30 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:20)
Jogada
Legenda: Mbappé comemora gol com a camisa do Real Madrid
Foto: THOMAS COEX/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Entre os jogos de destaque estão Kairat Almaty x Real Madrid, Chelsea x Benfica, Galatasaray x Liverpool e Pafos x Bayern de Munique, na Champions League, além de Atlético-MG x Juventude, na Série A do Brasileirão.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (30)

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 9h | Atalanta sub-19 x Club Brugge sub-19 | UEFA.tv
  • 11h | Chelsea sub-19 x Benfica sub-19 | UEFA.tv

CHAMPIONS LEAGUE

  • 13h45 | Atalanta x Club Brugge | Space e HBO Max
  • 13h45 | Kairat Almaty x Real Madrid | TNT e HBO Max
  • 16h | Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt | HBO Max
  • 16h | Bodo/Glimt x Tottenham | HBO Max
  • 16h | Chelsea x Benfica | SBT, TNT e HBO Max
  • 16h | Galatasaray x Liverpool | Space e HBO Max
  • 16h | Inter de Milão x Slavia Praga | HBO Max
  • 16h | Olympique de Marseille x Ajax | HBO Max
  • 16h | Pafos x Bayern de Munique | HBO Max

CAMPEONATO ALEMÃO (3ª DIVISÃO)

  • 14h | Hansa Rostock x Energie Cottbus | Canal GOAT e OneFootball

BRASILEIRÃO SUB-17 – QUARTAS DE FINAL

  • 15h | Palmeiras sub-17 x Vasco sub-17 | Sportv
  • 17h30 | Flamengo sub-17 x Atlético-MG sub-17 | Sportv

CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

  • 15h15 | Al Ittihad x Shabab Al Ahly | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (SÉRIE B)

  • 15h30 | Palermo x Venezia | SportyNet (TV fechada e YouTube)

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 16h | Derby County x Charlton | Disney+

COPA DO MUNDO SUB-20

  • 17h | Egito sub-20 x Nova Zelândia sub-20 | FIFA+
  • 17h | Panamá sub-20 x Ucrânia sub-20 | CazéTV e FIFA+
  • 20h | Chile sub-20 x Japão sub-20 | CazéTV e FIFA+
  • 20h | Coreia do Sul sub-20 x Paraguai sub-20 | FIFA+

MLS

  • 20h30 | Inter Miami x Chicago Fire | Apple TV+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

  • 21h | Moca x Robinhood | Disney+
  • 21h | Mount Pleasant x O&M FC | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 21h30 | Atlético-MG x Juventude | Sportv e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 21h35 | Goiás x Atlético-GO | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

COPA DOS CAMPEÕES FEMININA DA CONCACAF

  • 22h | América-MEX (F) x Orlando Pride (F) | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF

  • 23h | Motagua x Alajuelense | Disney+
