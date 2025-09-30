Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (30)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 30 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Entre os jogos de destaque estão Kairat Almaty x Real Madrid, Chelsea x Benfica, Galatasaray x Liverpool e Pafos x Bayern de Munique, na Champions League, além de Atlético-MG x Juventude, na Série A do Brasileirão.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (30)
UEFA YOUTH LEAGUE
- 9h | Atalanta sub-19 x Club Brugge sub-19 | UEFA.tv
- 11h | Chelsea sub-19 x Benfica sub-19 | UEFA.tv
CHAMPIONS LEAGUE
- 13h45 | Atalanta x Club Brugge | Space e HBO Max
- 13h45 | Kairat Almaty x Real Madrid | TNT e HBO Max
- 16h | Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt | HBO Max
- 16h | Bodo/Glimt x Tottenham | HBO Max
- 16h | Chelsea x Benfica | SBT, TNT e HBO Max
- 16h | Galatasaray x Liverpool | Space e HBO Max
- 16h | Inter de Milão x Slavia Praga | HBO Max
- 16h | Olympique de Marseille x Ajax | HBO Max
- 16h | Pafos x Bayern de Munique | HBO Max
CAMPEONATO ALEMÃO (3ª DIVISÃO)
- 14h | Hansa Rostock x Energie Cottbus | Canal GOAT e OneFootball
BRASILEIRÃO SUB-17 – QUARTAS DE FINAL
- 15h | Palmeiras sub-17 x Vasco sub-17 | Sportv
- 17h30 | Flamengo sub-17 x Atlético-MG sub-17 | Sportv
CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA
- 15h15 | Al Ittihad x Shabab Al Ahly | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SÉRIE B)
- 15h30 | Palermo x Venezia | SportyNet (TV fechada e YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 16h | Derby County x Charlton | Disney+
COPA DO MUNDO SUB-20
- 17h | Egito sub-20 x Nova Zelândia sub-20 | FIFA+
- 17h | Panamá sub-20 x Ucrânia sub-20 | CazéTV e FIFA+
- 20h | Chile sub-20 x Japão sub-20 | CazéTV e FIFA+
- 20h | Coreia do Sul sub-20 x Paraguai sub-20 | FIFA+
MLS
- 20h30 | Inter Miami x Chicago Fire | Apple TV+
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 21h | Moca x Robinhood | Disney+
- 21h | Mount Pleasant x O&M FC | Disney+
BRASILEIRÃO
- 21h30 | Atlético-MG x Juventude | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 21h35 | Goiás x Atlético-GO | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
COPA DOS CAMPEÕES FEMININA DA CONCACAF
- 22h | América-MEX (F) x Orlando Pride (F) | Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
- 23h | Motagua x Alajuelense | Disney+
