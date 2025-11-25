Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:52)
Jogada
Legenda: Lewandowski é um dos destaques do Barcelona
Foto: Lluis GENE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (25)

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 10h | Chelsea sub-19 x Barcelona sub-19 | UEFA.tv
  • 12h | Borussia Dortmund sub-19 x Villarreal sub-19 | UEFA.tv

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 12h | Pyramids x Al Mokawloon | Link Sport Club Podcast (YouTube)

LIGA DOS CAMPEÕES

  • 14h45 | Ajax x Benfica | TNT, HBO Max
  • 14h45 | Galatasaray x Union Saint Gilloise | Space, HBO Max
  • 17h | Bodo Glimt x Juventus | HBO Max
  • 17h | Borussia Dortmund x Villarreal | HBO Max
  • 17h | Chelsea x Barcelona | SBT, TNT, HBO Max
  • 17h | Manchester City x Bayer Leverkusen | Space, HBO Max
  • 17h | Napoli x Qarabag | HBO Max
  • 17h | Olympique de Marseille x Newcastle | HBO Max
  • 17h | Slavia Praga x Athletic Bilbao | HBO Max

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 15h15 | Al Hilal x Al Shorta | ESPN 4, Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Southampton x Leicester | Xsports, Disney+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

  • 18h | Defence Force x Cibao | Disney+
  • 20h | O&M x Mount Pleasant | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 21h30 | Atlético-MG x Flamengo | Globo, Premiere
  • 21h30 | Grêmio x Palmeiras | Globo, Premiere

CAMPEONATO COLOMBIANO

  • 21h30 | Santa Fé x Tolima | Fanatiz
