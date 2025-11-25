Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (25)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:52)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (25)
UEFA YOUTH LEAGUE
- 10h | Chelsea sub-19 x Barcelona sub-19 | UEFA.tv
- 12h | Borussia Dortmund sub-19 x Villarreal sub-19 | UEFA.tv
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 12h | Pyramids x Al Mokawloon | Link Sport Club Podcast (YouTube)
LIGA DOS CAMPEÕES
- 14h45 | Ajax x Benfica | TNT, HBO Max
- 14h45 | Galatasaray x Union Saint Gilloise | Space, HBO Max
- 17h | Bodo Glimt x Juventus | HBO Max
- 17h | Borussia Dortmund x Villarreal | HBO Max
- 17h | Chelsea x Barcelona | SBT, TNT, HBO Max
- 17h | Manchester City x Bayer Leverkusen | Space, HBO Max
- 17h | Napoli x Qarabag | HBO Max
- 17h | Olympique de Marseille x Newcastle | HBO Max
- 17h | Slavia Praga x Athletic Bilbao | HBO Max
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 15h15 | Al Hilal x Al Shorta | ESPN 4, Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Southampton x Leicester | Xsports, Disney+
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 18h | Defence Force x Cibao | Disney+
- 20h | O&M x Mount Pleasant | Disney+
BRASILEIRÃO
- 21h30 | Atlético-MG x Flamengo | Globo, Premiere
- 21h30 | Grêmio x Palmeiras | Globo, Premiere
CAMPEONATO COLOMBIANO
- 21h30 | Santa Fé x Tolima | Fanatiz
