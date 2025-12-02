Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)
COPA DA ALEMANHA
- 14h | Borussia Monchengladbach x St. Pauli | Disney+
- 14h | Hertha Berlin x Kaiserslautern | Disney+
- 17h | Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen | ESPN 2, Disney+
- 17h | RB Leipzig x Magdeburg | Disney+
UEFA NATIONS LEAGUE FEMININA
- 14h30 | Espanha (F) x Alemanha (F) | ESPN 4, Disney+
- 15h | Suécia (F) x França (F) | Disney+
COPA DO REI DA ESPANHA
- 15h | Ebro x Osasuna | Disney+
- 15h | Numancia x Mallorca | Disney+
- 17h | Navalcarnero x Getafe | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h30 | Bournemouth x Everton | Xsports, Disney+
- 16h30 | Fulham x Manchester City | Disney+
- 17h15 | Newcastle x Tottenham | ESPN 4, Disney+
AMISTOSO FEMININO
- 16h45 | Portugal (F) x Brasil (F) | Sportv
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Barcelona x Atlético de Madrid | ESPN, Disney+
COPA DA ITÁLIA
- 17h | Juventus x Udinese | SportyNet
ELIMINATÓRIAS FEMININAS DA CONCACAF
- 17h | Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F) | Disney+
- 20h | República Dominicana (F) x Suriname (F) | Disney+
- 22h30 | El Salvador (F) x Honduras (F) | Disney+
ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO FEMININA
- 20h | Argentina (F) x Bolívia (F) | Xsports
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 18h | Cibao x Defence Force | Disney+
- 21h | Mount Pleasant x O&M | Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | Vasco x Mirassol | Sportv, Premiere
- 21h30 | Grêmio x Fluminense | Sportv, Premiere
CAMPEONATO PERUANO
- 22h | Sporting Cristal x Alianza Lima | Fanatiz
