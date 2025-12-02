Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)

COPA DA ALEMANHA

14h | Borussia Monchengladbach x St. Pauli | Disney+

14h | Hertha Berlin x Kaiserslautern | Disney+

17h | Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen | ESPN 2, Disney+

17h | RB Leipzig x Magdeburg | Disney+

UEFA NATIONS LEAGUE FEMININA

14h30 | Espanha (F) x Alemanha (F) | ESPN 4, Disney+

15h | Suécia (F) x França (F) | Disney+

COPA DO REI DA ESPANHA

15h | Ebro x Osasuna | Disney+

15h | Numancia x Mallorca | Disney+

17h | Navalcarnero x Getafe | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

16h30 | Bournemouth x Everton | Xsports, Disney+

16h30 | Fulham x Manchester City | Disney+

17h15 | Newcastle x Tottenham | ESPN 4, Disney+

AMISTOSO FEMININO

16h45 | Portugal (F) x Brasil (F) | Sportv

CAMPEONATO ESPANHOL

17h | Barcelona x Atlético de Madrid | ESPN, Disney+

COPA DA ITÁLIA

17h | Juventus x Udinese | SportyNet

ELIMINATÓRIAS FEMININAS DA CONCACAF

17h | Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F) | Disney+

20h | República Dominicana (F) x Suriname (F) | Disney+

22h30 | El Salvador (F) x Honduras (F) | Disney+

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO FEMININA

20h | Argentina (F) x Bolívia (F) | Xsports

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

18h | Cibao x Defence Force | Disney+

21h | Mount Pleasant x O&M | Disney+

BRASILEIRÃO

19h | Vasco x Mirassol | Sportv, Premiere

21h30 | Grêmio x Fluminense | Sportv, Premiere

CAMPEONATO PERUANO