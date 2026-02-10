Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:50)
Jogada
Legenda: Bruno Fernandes entra em campo hoje com o Manchester United, nos jogos do dia
Foto: Paul ELLIS / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (10)

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 9h15 | Shanghai Shenhua x Machida Zelvia | Disney+
  • 15h15 | Al Ittihad x Al Gharafa | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (SÉRIE B)

  • 15h | Sampdoria x Palermo | SportyNet

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h30 | Everton x Bournemouth | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 16h30 | Chelsea x Leeds | ESPN e Disney+
  • 16h30 | Tottenham x Newcastle | ESPN 4 e Disney+
  • 17h15 | West Ham x Manchester United | Xsports e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Birmingham x West Bromwich | Disney+

COPA DA ALEMANHA (QUARTAS DE FINAL)

  • 16h45 | Hertha Berlin x Freiburg | Disney+

COPA DA ITÁLIA (QUARTAS DE FINAL)

  • 17h | Napoli x Como | SportyNet

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 17h | Hearts x Hibernian | Canal GOAT e OneFootball

BRASILEIRÃO

  • 21h30 | Vitória x Flamengo | Sportv e Premiere

PRÉ-LIBERTADORES

  • 21h30 | Deportivo Táchira x The Strongest | ge tv, ESPN e Disney+

CAMPEONATO MEXICANO FEMININO

  • 22h | Atlético San Luis x Pachuca | Disney+

CONCACAF CHAMPIONS CUP

  • 22h | Pumas x San Diego | Disney+
  • 0h | Tigres x Forge | Disney+
