Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (10)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (10)
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 9h15 | Shanghai Shenhua x Machida Zelvia | Disney+
- 15h15 | Al Ittihad x Al Gharafa | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SÉRIE B)
- 15h | Sampdoria x Palermo | SportyNet
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h30 | Everton x Bournemouth | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h30 | Chelsea x Leeds | ESPN e Disney+
- 16h30 | Tottenham x Newcastle | ESPN 4 e Disney+
- 17h15 | West Ham x Manchester United | Xsports e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Birmingham x West Bromwich | Disney+
COPA DA ALEMANHA (QUARTAS DE FINAL)
- 16h45 | Hertha Berlin x Freiburg | Disney+
COPA DA ITÁLIA (QUARTAS DE FINAL)
- 17h | Napoli x Como | SportyNet
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 17h | Hearts x Hibernian | Canal GOAT e OneFootball
BRASILEIRÃO
- 21h30 | Vitória x Flamengo | Sportv e Premiere
PRÉ-LIBERTADORES
- 21h30 | Deportivo Táchira x The Strongest | ge tv, ESPN e Disney+
CAMPEONATO MEXICANO FEMININO
- 22h | Atlético San Luis x Pachuca | Disney+
CONCACAF CHAMPIONS CUP
- 22h | Pumas x San Diego | Disney+
- 0h | Tigres x Forge | Disney+
