Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 9 de setembro de 2025

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia nesta terça-feira.
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

A agenda está cheia para quem gosta de futebol. As Eliminatórias da Copa do Mundo dominam o cardápio das disputas desta terça-feira (9). O Brasil entra em campo para enfrentar a Bolívia, fora de casa. O duelo terá início às 20h30 (de Brasília). Além dos jogos das seleções sul-americanas, entram em campo também as europeias, africanas, da américa do norte e central. 

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (9)

Eliminatórias da Copa do Mundo

Sul-Americana

  • 20h: Equador x Argentina - SporTV2
  • 20h30: Bolívia x Brasil - Globo, GETV e Sportv
  • 20h30: Peru x Paraguai - SporTV5
  • 20h30: Venezuela x Colômbia - SporTV3
  • 21h30: Chile x Uruguai - SporTV4

Europa

  • 13h: Armênia x Irlanda - ESPN4 e Disney+
  • 13h: Azerbaijão x Ucrânia - Sportv 3
  • 15h45: França x Islândia - Sportv 2
  • 15h45: Chipre x Romênia - Disney+
  • 15h45: Sérvia x Inglaterra - ESPN e Disney+
  • 15h45: Hungria x Portugal - Sportv
  • 15h45: Bósnia e Herzegovina x Áustria - Disney+
  • 15h45: Noruega x Moldávia - ESPN4 e Disney+
  • 15h45: Albânia x Letônia - Disney+

África

  • 10h: Zimbábue x Ruanda - Fifa+
  • 10h: Tanzânia x Níger - Fifa+
  • 10h: Namíbia x São Tomé e Príncipe - Fifa+
  • 10h: Serra Leoa x Etiópia - Fifa+
  • 13h: Burkina Faso x Egito - Fifa+
  • 13h: Togo x Sudão - Fifa+
  • 13h: África do Sul x Nigéria - Cazé TV
  • 13h: Cabo Verde x Camarões - Fifa+
  • 13h: RD Congo x Senegal - Fifa+
  • 16h: Mauritânia x Sudão do Sul - Fifa+
  • 16h: Gabão x Costa do Marfim - Cazé TV
  • 16h: Angola x Maurício - Fifa+
  • 16h: Benim x Lesoto - Fifa+
  • 16h: Gâmbia x Burundi - Fifa+

Concacaf

  • 21h: Jamaica x Trinidad e Tobago - Canal GOAT
  • 21h: Curaçau x Bermudas - Canal GOAT
  • 23h: Costa Rica x Haiti - Canal GOAT
  • 23h: Honduras x Nicarágua - Canal GOAT

Série B

19h30 - Novorizontino x Atlético-GO - ESPN, SportyNet, Kwai e Disney+

Assuntos Relacionados
Sócios gratuitos Fortaleza

Jogada

Programa de sócios-torcedores gratuito do Fortaleza supera a marca de 12 mil associados

Adesão rápida se deu em três dias e número já é 31% do que o clube possui do quadro de sócios pagantes

Brenno Rebouças 08 de Setembro de 2025
Copa do Nordeste novo formato

Jogada

Copa do Nordeste deve ficar sem fase preliminar em 2026

Presidentes de federações do Nordeste vão discutir novo formato do torneio ainda em setembro

Brenno Rebouças 08 de Setembro de 2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 9 de setembro de 2025

Crisneive Silveira 08 de Setembro de 2025
Kervin Andrade comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Kervin Andrade se despede do Fortaleza em carta emocionada para clube e torcida; veja

Jogador de 20 anos foi negociado com o Maccabi Tel Aviv

Crisneive Silveira 08 de Setembro de 2025

Jogada

Maracanã renova com técnico Júnior Cearense até 2026

Equipe volta a campo para a Taça Fares Lopes

Crisneive Silveira 08 de Setembro de 2025

Jogada

FCF define tabela da 2ª Fase do Cearense Sub-20; veja confrontos

Oito equipes estão na luta pelo título

Vladimir Marques 08 de Setembro de 2025