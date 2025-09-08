Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (9)
A agenda está cheia para quem gosta de futebol. As Eliminatórias da Copa do Mundo dominam o cardápio das disputas desta terça-feira (9). O Brasil entra em campo para enfrentar a Bolívia, fora de casa. O duelo terá início às 20h30 (de Brasília). Além dos jogos das seleções sul-americanas, entram em campo também as europeias, africanas, da américa do norte e central.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (9)
Eliminatórias da Copa do Mundo
Sul-Americana
- 20h: Equador x Argentina - SporTV2
- 20h30: Bolívia x Brasil - Globo, GETV e Sportv
- 20h30: Peru x Paraguai - SporTV5
- 20h30: Venezuela x Colômbia - SporTV3
- 21h30: Chile x Uruguai - SporTV4
Europa
- 13h: Armênia x Irlanda - ESPN4 e Disney+
- 13h: Azerbaijão x Ucrânia - Sportv 3
- 15h45: França x Islândia - Sportv 2
- 15h45: Chipre x Romênia - Disney+
- 15h45: Sérvia x Inglaterra - ESPN e Disney+
- 15h45: Hungria x Portugal - Sportv
- 15h45: Bósnia e Herzegovina x Áustria - Disney+
- 15h45: Noruega x Moldávia - ESPN4 e Disney+
- 15h45: Albânia x Letônia - Disney+
África
- 10h: Zimbábue x Ruanda - Fifa+
- 10h: Tanzânia x Níger - Fifa+
- 10h: Namíbia x São Tomé e Príncipe - Fifa+
- 10h: Serra Leoa x Etiópia - Fifa+
- 13h: Burkina Faso x Egito - Fifa+
- 13h: Togo x Sudão - Fifa+
- 13h: África do Sul x Nigéria - Cazé TV
- 13h: Cabo Verde x Camarões - Fifa+
- 13h: RD Congo x Senegal - Fifa+
- 16h: Mauritânia x Sudão do Sul - Fifa+
- 16h: Gabão x Costa do Marfim - Cazé TV
- 16h: Angola x Maurício - Fifa+
- 16h: Benim x Lesoto - Fifa+
- 16h: Gâmbia x Burundi - Fifa+
Concacaf
- 21h: Jamaica x Trinidad e Tobago - Canal GOAT
- 21h: Curaçau x Bermudas - Canal GOAT
- 23h: Costa Rica x Haiti - Canal GOAT
- 23h: Honduras x Nicarágua - Canal GOAT
Série B
19h30 - Novorizontino x Atlético-GO - ESPN, SportyNet, Kwai e Disney+
