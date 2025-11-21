Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (21)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (21)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h15 | Al Ittihad x Al Riyadh | BandSports e Canal GOAT
- 14h30 | Al Ahli x Al Qadisiya | BandSports e Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Hertha Berlin x Eintracht Braunschweig | OneFootball
- 14h30 | VfL Bochum x Dynamo Dresden | OneFootball
CAMPEONATO NORUEGUÊS
- 15h | KFUM Oslo x Bodo Glimt | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Pau FC x Le Mans | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Cambuur x ADO Den Haag | Canal CaloSalvador (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Mainz 05 x Hoffenheim | Sportv, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Las Palmas x Albacete | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 16h45 | Nice x Olympique de Marseille | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Valencia x Levante | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Preston x Blackburn Rovers | Disney+
TAÇA DE PORTUGAL (QUARTA RODADA)
- 17h30 | Atlético Clube de Portugal x Benfica | N Sports
CAMPEONATO CARIOCA FEMININO
- 21h | Flamengo (F) x Fluminense (F) | Sportv
CAMPEONATO NEOZELANDÊS
- 22h | Auckland City x Wellington Phoenix II | FIFA+
