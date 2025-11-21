Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Al-Ittihad e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita
Foto: - / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (21)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h15 | Al Ittihad x Al Riyadh | BandSports e Canal GOAT
  • 14h30 | Al Ahli x Al Qadisiya | BandSports e Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h30 | Hertha Berlin x Eintracht Braunschweig | OneFootball
  • 14h30 | VfL Bochum x Dynamo Dresden | OneFootball

CAMPEONATO NORUEGUÊS

  • 15h | KFUM Oslo x Bodo Glimt | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Pau FC x Le Mans | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Cambuur x ADO Den Haag | Canal CaloSalvador (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Mainz 05 x Hoffenheim | Sportv, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Las Palmas x Albacete | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 16h45 | Nice x Olympique de Marseille | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Valencia x Levante | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Preston x Blackburn Rovers | Disney+

TAÇA DE PORTUGAL (QUARTA RODADA)

  • 17h30 | Atlético Clube de Portugal x Benfica | N Sports

CAMPEONATO CARIOCA FEMININO

  • 21h | Flamengo (F) x Fluminense (F) | Sportv

CAMPEONATO NEOZELANDÊS

  • 22h | Auckland City x Wellington Phoenix II | FIFA+
Assuntos Relacionados
Foto de Lando Norris, da McLaren, que venceu o último GP da Fórmula 1 2025

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP de Las Vegas: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e um treino classificatórios nos EUA

Daniel Farias Há 23 minutos
Foto de Andrew Nembhard, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (21)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 35 minutos
Foto de jogadores de Al-Ittihad e Al-Hilal, que se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 39 minutos
Foto de Vina, expulso com 4 minutos de jogo no Castelão

Jogada

Vina se pronuncia sobre expulsão em derrota do Ceará para o Internacional; veja

Meia assumiu responsabilidade e classificou como um dos dias mais tristes da carreira

Daniel Farias Há 58 minutos

Jogada

Com um a menos desde os 4 minutos após expulsão de Vina, Ceará perde para o Inter no Castelão

Vina foi expulso com 4 minutos de jogo, prejudicando o Vovô na busca pelo resultado.

Vladimir Marques 20 de Novembro de 2025
Adam Bareiro comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza vence Bahia na Fonte Nova e pode deixar o Z4 na próxima rodada

Tricolor de Aço venceu o Bahia pela 1ª vez na história, como visitante na Série A

Vladimir Marques 20 de Novembro de 2025