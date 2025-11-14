Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (14)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (14)

MUNDIAL SUB-17

9h30 | Portugal x Bélgica | FIFA+

9h30 | Zâmbia x Mali | FIFA+

10h | Suíça x Egito | FIFA+

10h30 | França x Colômbia | CazéTV e FIFA+

11h45 | Argentina x México | FIFA+

12h15 | Irlanda x Canadá | FIFA+

12h45 | Brasil x Paraguai | CazéTV, Sportv e FIFA+

12h45 | EUA x Marrocos | FIFA+

AMISTOSOS

11h | Alemanha sub-20 x Romênia sub-20 | FIFA+

13h | Egito x Uzbequistão | ESPN 2 e Disney+

23h | Venezuela x Austrália | Xsports (TV e YouTube) e Rede Contínua Sports

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS SUB-21

14h | Alemanha x Malta | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

14h | Finlândia x Malta | ESPN 4 e Disney+

16h45 | Luxemburgo x Alemanha | Sportv

16h45 | Eslováquia x Irlanda do Norte | Sportv 2

16h45 | Polônia x Holanda | ESPN e Disney+

16h45 | Croácia x Ilhas Faroe | ESPN 4 e Disney+

16h45 | Gibraltar x Montenegro | Disney+

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

14h30 | Al Ittihad x Al Ahli | Canal GOAT

SEGUNDA DIVISÃO ESPANHOLA

16h30 | Valladolid x Las Palmas | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

20h | Paysandu x Amazonas | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

20h | Lanús x Tucumán | Disney+

CAMPEONATO CARIOCA FEMININO