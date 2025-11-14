Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (14)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (14)
MUNDIAL SUB-17
- 9h30 | Portugal x Bélgica | FIFA+
- 9h30 | Zâmbia x Mali | FIFA+
- 10h | Suíça x Egito | FIFA+
- 10h30 | França x Colômbia | CazéTV e FIFA+
- 11h45 | Argentina x México | FIFA+
- 12h15 | Irlanda x Canadá | FIFA+
- 12h45 | Brasil x Paraguai | CazéTV, Sportv e FIFA+
- 12h45 | EUA x Marrocos | FIFA+
AMISTOSOS
- 11h | Alemanha sub-20 x Romênia sub-20 | FIFA+
- 13h | Egito x Uzbequistão | ESPN 2 e Disney+
- 23h | Venezuela x Austrália | Xsports (TV e YouTube) e Rede Contínua Sports
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS SUB-21
- 14h | Alemanha x Malta | FIFA+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 14h | Finlândia x Malta | ESPN 4 e Disney+
- 16h45 | Luxemburgo x Alemanha | Sportv
- 16h45 | Eslováquia x Irlanda do Norte | Sportv 2
- 16h45 | Polônia x Holanda | ESPN e Disney+
- 16h45 | Croácia x Ilhas Faroe | ESPN 4 e Disney+
- 16h45 | Gibraltar x Montenegro | Disney+
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
- 14h30 | Al Ittihad x Al Ahli | Canal GOAT
SEGUNDA DIVISÃO ESPANHOLA
- 16h30 | Valladolid x Las Palmas | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 20h | Paysandu x Amazonas | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 20h | Lanús x Tucumán | Disney+
CAMPEONATO CARIOCA FEMININO
- 20h30 | Fluminense x Flamengo | Sportv
Assuntos Relacionados