Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Legenda: Havertz comemora gol pela Alemanha
Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (14)

MUNDIAL SUB-17

  • 9h30 | Portugal x Bélgica | FIFA+
  • 9h30 | Zâmbia x Mali | FIFA+
  • 10h | Suíça x Egito | FIFA+
  • 10h30 | França x Colômbia | CazéTV e FIFA+
  • 11h45 | Argentina x México | FIFA+
  • 12h15 | Irlanda x Canadá | FIFA+
  • 12h45 | Brasil x Paraguai | CazéTV, Sportv e FIFA+
  • 12h45 | EUA x Marrocos | FIFA+

AMISTOSOS

  • 11h | Alemanha sub-20 x Romênia sub-20 | FIFA+
  • 13h | Egito x Uzbequistão | ESPN 2 e Disney+
  • 23h | Venezuela x Austrália | Xsports (TV e YouTube) e Rede Contínua Sports

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS SUB-21

  • 14h | Alemanha x Malta | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 14h | Finlândia x Malta | ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 | Luxemburgo x Alemanha | Sportv
  • 16h45 | Eslováquia x Irlanda do Norte | Sportv 2
  • 16h45 | Polônia x Holanda | ESPN e Disney+
  • 16h45 | Croácia x Ilhas Faroe | ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 | Gibraltar x Montenegro | Disney+

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

  • 14h30 | Al Ittihad x Al Ahli | Canal GOAT

SEGUNDA DIVISÃO ESPANHOLA

  • 16h30 | Valladolid x Las Palmas | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 20h | Paysandu x Amazonas | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 20h | Lanús x Tucumán | Disney+

CAMPEONATO CARIOCA FEMININO

  • 20h30 | Fluminense x Flamengo | Sportv
