Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 12 de julho de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (12)
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B
19h | Volta Redonda x Criciúma | ESPN e Disney+
21h30 | Coritiba x Goiás | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
16h | Sevilla x Elche | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
15h30 | Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt | Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball
CAMPEONATO PORTUGUÊS
16h15 | Benfica x Santa Clara | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
15h | Al Ittihad x Al Fateh | BandSports e Canal GOAT
CAMPEONATO NORUEGUÊS
14h | Bodo/Glimt x Kristiansund FK | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ARGENTINO
19h | Racing x San Lorenzo | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PERUANO
15h | UTC x Ayacucho | Fanatiz
CAMPEONATO ESPANHOL 2ª DIVISÃO
15h30 | Las Palmas x Real Sociedad B | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO 2ª DIVISÃO
13h30 | SC Paderborn 07 x VfL Bochum | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS 2ª DIVISÃO
16h | Ipswich x Sheffield United | Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS 2ª DIVISÃO
15h | FC Eindhoven x ADO Den Haag | Canal CaloSalvador (YouTube)
COPA PAULISTA
19h30 | União São João x Primavera | Paulistão (YouTube
PAULISTÃO SUB-20
15h | Corinthians sub-20 x XV de Piracicaba sub-20 | Paulistão (YouTube)
15h | Palmeiras sub-20 x Sertãozinho sub-20 | Ulisses TV (YouTube)
15h | Santos sub-20 x Portuguesa Santista sub-20 | Paulistão (YouTube)
15h | São Paulo sub-20 x Mauá sub-20 | Paulistão (YouTube)
CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO
15h | Barcelona x EDF Logroño | DAZN
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
15h30 | West Ham (F) x Arsenal (F) | ESPN, Canal GOAT e Disney+
NSWL (LIGA FEMININA MLS)
23h | San Diego Wave (F) x Gotham FC (F) | Xsports e Canal GOAT