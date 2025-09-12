Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 12 de julho de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Coritiba e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, em duelo que vale a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro
Foto: JP Pacheco | Coritiba

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (12)

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

19h | Volta Redonda x Criciúma | ESPN e Disney+
21h30 | Coritiba x Goiás | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

16h | Sevilla x Elche | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

15h30 | Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt | Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball

CAMPEONATO PORTUGUÊS

16h15 | Benfica x Santa Clara | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

15h | Al Ittihad x Al Fateh | BandSports e Canal GOAT

CAMPEONATO NORUEGUÊS

14h | Bodo/Glimt x Kristiansund FK | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ARGENTINO

19h | Racing x San Lorenzo | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PERUANO

15h | UTC x Ayacucho | Fanatiz

CAMPEONATO ESPANHOL 2ª DIVISÃO

15h30 | Las Palmas x Real Sociedad B | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO 2ª DIVISÃO

13h30 | SC Paderborn 07 x VfL Bochum | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS 2ª DIVISÃO

16h | Ipswich x Sheffield United | Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS 2ª DIVISÃO

15h | FC Eindhoven x ADO Den Haag | Canal CaloSalvador (YouTube)

COPA PAULISTA

19h30 | União São João x Primavera | Paulistão (YouTube

PAULISTÃO SUB-20

15h | Corinthians sub-20 x XV de Piracicaba sub-20 | Paulistão (YouTube)
15h | Palmeiras sub-20 x Sertãozinho sub-20 | Ulisses TV (YouTube)
15h | Santos sub-20 x Portuguesa Santista sub-20 | Paulistão (YouTube)
15h | São Paulo sub-20 x Mauá sub-20 | Paulistão (YouTube)

CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO

15h | Barcelona x EDF Logroño | DAZN

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

15h30 | West Ham (F) x Arsenal (F) | ESPN, Canal GOAT e Disney+

NSWL (LIGA FEMININA MLS)

23h | San Diego Wave (F) x Gotham FC (F) | Xsports e Canal GOAT

 

Assuntos Relacionados
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 12 de julho de 2025

Ian Laurindo* Há 17 minutos
jogador

Jogada

Gazal comenta ajustes defensivos feitos por Palermo no Fortaleza: "Bastante Intensidade"

Jogador detalha características como zagueiro

Crisneive Silveira 11 de Setembro de 2025
Kuscevic e Tinga lesionados

Jogada

Fortaleza terá desfalques na defesa para encarar o Vitória-BA

Boletim médico do Fortaleza deve seguir com o nome de Kuscevic e contar com lateral Tinga

Brenno Rebouças 11 de Setembro de 2025
jogadores

Jogada

Fortaleza x Vitória: veja histórico de confronto entre as equipes na Série A de pontos corridos

Equipes se enfrentam neste sábado, no Castelão

Crisneive Silveira 11 de Setembro de 2025
Moisés volta a sentir lesão

Jogada

Moisés volta a sentir incômodo na coxa e retorno deve ser novamente adiado

Atacante já trabalhava com o restante do elenco, mas precisou trabalhar à parte nesta quinta-feira (11)

Brenno Rebouças 11 de Setembro de 2025
Foto de Willian Machado, jogador do Ceará, no estádio Presidente Vargas (PV)

Jogada

Willian Machado projeta jogo contra Vasco: "Adversário-chave"

Zagueiro avisa que pontuação do Ceará na tabela não pode deixar elenco inseguro

Crisneive Silveira 11 de Setembro de 2025