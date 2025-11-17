Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (17)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (17) conta com diversas partidas transmitidas por canais de televisão e plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista abaixo todos os duelos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (17)
AMISTOSOS
- 11h | Alemanha sub-20 x Itália sub-20 | FIFA+
- 14h | Finlândia x Andorra | Sportv 2
AL AIN INTERNATIONAL CUP (3º LUGAR)
- 13h | Cabo Verde x Egito | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO – TERCEIRA DIVISÃO
- 16h30 | Foggia x Cavese | FIFA+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 16h45 | Holanda x Lituânia | ESPN e Disney+
- 16h45 | República Tcheca x Gibraltar | Disney+
- 16h45 | Irlanda do Norte x Luxemburgo | Disney+
- 16h45 | Alemanha x Eslováquia | Sportv
- 16h45 | Malta x Polônia | Sportv 2
- 16h45 | Montenegro x Croácia | Sportv 3
CAMPEONATO ARGENTINO
- 17h | Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia | Disney+
