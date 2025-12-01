Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (1º)
CAMPEONATO UCRANIANO
- 10h30 | Dínamo de Kiev x SC Poltava | OneFootball
- 13h | Shakhtar Donetsk x Kryvbas | OneFootball
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Fenerbahçe x Galatasaray | ESPN 4, Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS – SEGUNDA DIVISÃO
- 16h | Jong Ajax x Vitesse | Canal CaloSalvador (YouTube)
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Bologna x Cremonese | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Rayo Vallecano x Valencia | ESPN 4, Disney+
CAMPEONATO INGLÊS – SEGUNDA DIVISÃO
- 17h | Birmingham x Watford | ESPN 2, Disney+
ELIMINATÓRIAS DO CAMPEONATO FEMININO DA CONCACAF
- 17h | Barbados (F) x Trindade e Tobago (F) | Disney+
- 20h30 | Porto Rico (F) x Santa Lúcia (F) | Disney+
- 21h | Guiana (F) x Nicarágua (F) | Disney+
- 22h | Guatemala (F) x Bermuda (F) | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 | Arouca x Braga | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h30 | Racing x Tigre | Disney+
