Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores do Fenerbahçe durante jogo
Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (1º)

CAMPEONATO UCRANIANO

  • 10h30 | Dínamo de Kiev x SC Poltava | OneFootball
  • 13h | Shakhtar Donetsk x Kryvbas | OneFootball

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Fenerbahçe x Galatasaray | ESPN 4, Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS – SEGUNDA DIVISÃO

  • 16h | Jong Ajax x Vitesse | Canal CaloSalvador (YouTube)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Bologna x Cremonese | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Rayo Vallecano x Valencia | ESPN 4, Disney+

CAMPEONATO INGLÊS – SEGUNDA DIVISÃO

  • 17h | Birmingham x Watford | ESPN 2, Disney+

ELIMINATÓRIAS DO CAMPEONATO FEMININO DA CONCACAF

  • 17h | Barbados (F) x Trindade e Tobago (F) | Disney+
  • 20h30 | Porto Rico (F) x Santa Lúcia (F) | Disney+
  • 21h | Guiana (F) x Nicarágua (F) | Disney+
  • 22h | Guatemala (F) x Bermuda (F) | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 | Arouca x Braga | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h30 | Racing x Tigre | Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Mac Jones, jogador do New England Patriots, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 5 minutos
Foto de jogadores do Denver Nuggets e do Miami Heat

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 8 minutos
Foto de jogadores do Fenerbahçe durante jogo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025

Daniel Farias Há 14 minutos
Lucas Sasha em ação pelo Fortaleza

Jogada

Lucas Sasha reforça sobre luta contra o Z4: "O importante pra nós é estar fora no último jogo"

Tricolor de Aço venceu sua 3ª partida seguida e ficou um ponto de deixar o Z4 da Série A

Vladimir Marques 30 de Novembro de 2025
Estádio da Arena Castelão lotada

Jogada

Mais de 50 mil: Fortaleza tem maior público do clube na Série A 2025 contra o Atlético-MG

Com casa cheia, o Leão venceu o Atlético-MG neste domingo (30)

Alexandre Mota 30 de Novembro de 2025

Jogada

Fortaleza bate Atlético, vence a 3ª seguida e fica um ponto de deixar o Z4

Tricolor de Aço venceu no Castelão lotado e chegou ao seu 8º jogo de invencibilidade

Vladimir Marques 30 de Novembro de 2025