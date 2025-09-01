Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (1º)
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Huesca x Eibar | Disney+
- 16h30 | Leganés x Deportivo La Coruña | Disney+
MUNDIAL DE CLUBES SUB-17
- 15h | Palmeiras sub-17 x Real Bétis sub-17 | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 15h30 | Forli x Ravenna | FIFA+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Chapecoense x Vila Nova | ESPN e Disney+
- 21h30 | Ferroviária x Cuiabá | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Cerro Largo x Montevideo Wanderers | Disney+
BRASILEIRÃO SUB-17
- 20h | Internacional sub-17 x Flamengo sub-17 | Sportv
