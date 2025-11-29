Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (29)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 29 de novembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:28)
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (29)
CAMPEONATO ALEMÃO – SEGUNDA DIVISÃO
- 9h | Eintracht Braunschweig x Kaiserslautern | OneFootball
- 9h | Greuther Furth x VfL Bochum | OneFootball
- 9h | Holstein Kiel x Hertha Berlin | OneFootball
- 16h30 | Magdeburg x Nurnberg | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO – TERCEIRA DIVISÃO
- 10h | Energie Cottbus x Viktoria Koln | Canal GOAT, OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO
- 11h30 | Bayern de Munique x St. Pauli | Xsports, CazéTV, Sportv, OneFootball
- 11h30 | Hoffenheim x Augsburg | Canal GOAT, OneFootball
- 11h30 | Union Berlin x Heidenheim | OneFootball
- 11h30 | Werder Bremen x Colônia | SportyNet, OneFootball
- 14h30 | Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund | CazéTV, Sportv 2, OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS – SEGUNDA DIVISÃO
- 9h30 | Stoke City x Hull City | ESPN, Disney+
- 12h | West Bromwich x Swansea | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 12h | Brentford x Burnley | ESPN 4, Disney+
- 12h | Manchester City x Leeds United | ESPN, Disney+
- 12h | Sunderland x Bournemouth | Disney+
- 14h30 | Everton x Newcastle | ESPN 4, Disney+
- 16h45 | Tottenham x Fulham | Xsports, Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 10h | Mallorca x Osasuna | Disney+
- 12h15 | Barcelona x Alavés | Disney+
- 14h30 | Levante x Athletic Bilbao | ESPN 2, Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO
- 10h | Ceuta x Burgos | Disney+
- 12h15 | Cultural Leonesa x Granada | Disney+
- 14h30 | Albacete x Deportivo La Coruña | Disney+
- 17h | Atlético de Madrid x Real Oviedo | ESPN 2, Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 11h | Genoa x Hellas Verona | ESPN 3, Disney+
- 11h | Parma x Udinese | Disney+
- 14h | Juventus x Cagliari | Xsports, Disney+
- 16h45 | Milan x Lazio | ESPN 4, Disney+
CAMPEONATO ITALIANO – SÉRIE B
- 15h30 | Palermo x Carrarese | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO FRANCÊS
- 13h | Monaco x PSG | CazéTV
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 15h | Nacional x Benfica | ESPN 3, Disney+
- 17h30 | Gil Vicente x Tondela | Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Trabzonspor x Konyaspor | Disney+
COPA DO REI DA ARÁBIA SAUDITA
- 11h40 | Al Hilal x Al Fateh | Canal GOAT
- 14h30 | Al Ittihad x Al Shabab | Canal GOAT
AMISTOSO INTERNACIONAL – FEMININO
- 14h30 | Inglaterra (F) x China (F) | Disney+
ELIMINATÓRIAS FEMININAS – CONCACAF
- 16h | Dominica (F) x Jamaica (F) | Disney+
- 20h | São Vicente e Granadinas (F) x México (F) | Disney+
- 20h30 | Granada (F) x Costa Rica (F) | Disney+
BRASILEIRÃO
- 16h | Vitória x Mirassol | Premiere
- 21h | Ceará x Cruzeiro | Record, CazéTV, Premiere
LIBERTADORES
- 18h | Palmeiras x Flamengo | Globo, ge tv, ESPN, Disney+, Paramount+
MLS
- 20h | Inter Miami x New York City FC | Apple TV+
- 23h | San Diego FC x Vancouver Whitecaps | Apple TV+
CAMPEONATO MEXICANO
- 20h | Club América-MEX x Monterrey | SportyNet (YouTube)
- 22h05 | Toluca x Juarez | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO URUGUAIO
- 20h30 | Atenas San Carlos x Deportivo Maldonado | Disney+
CAMPEONATO NEOZELANDÊS
- 22h | Western Springs x Auckland City | FIFA+
CAMPEONATO JAPONÊS
- 02h | Albirex Niigata x Kashiwa Reysol | Canal GOAT
- 02h | Tokyo Verdy x Kashima Antlers | Xsports, Canal GOAT
