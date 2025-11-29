Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 29 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:28)
Jogada
Legenda: Tammy Abraham, atacante do Milan, que estará em campo nesta sexta-feira (11)
Foto: Isabella BONOTTO/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (29)

CAMPEONATO ALEMÃO – SEGUNDA DIVISÃO

  • 9h | Eintracht Braunschweig x Kaiserslautern | OneFootball
  • 9h | Greuther Furth x VfL Bochum | OneFootball
  • 9h | Holstein Kiel x Hertha Berlin | OneFootball
  • 16h30 | Magdeburg x Nurnberg | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO – TERCEIRA DIVISÃO

  • 10h | Energie Cottbus x Viktoria Koln | Canal GOAT, OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 11h30 | Bayern de Munique x St. Pauli | Xsports, CazéTV, Sportv, OneFootball
  • 11h30 | Hoffenheim x Augsburg | Canal GOAT, OneFootball
  • 11h30 | Union Berlin x Heidenheim | OneFootball
  • 11h30 | Werder Bremen x Colônia | SportyNet, OneFootball
  • 14h30 | Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund | CazéTV, Sportv 2, OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS – SEGUNDA DIVISÃO

  • 9h30 | Stoke City x Hull City | ESPN, Disney+
  • 12h | West Bromwich x Swansea | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 12h | Brentford x Burnley | ESPN 4, Disney+
  • 12h | Manchester City x Leeds United | ESPN, Disney+
  • 12h | Sunderland x Bournemouth | Disney+
  • 14h30 | Everton x Newcastle | ESPN 4, Disney+
  • 16h45 | Tottenham x Fulham | Xsports, Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 10h | Mallorca x Osasuna | Disney+
  • 12h15 | Barcelona x Alavés | Disney+
  • 14h30 | Levante x Athletic Bilbao | ESPN 2, Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO

  • 10h | Ceuta x Burgos | Disney+
  • 12h15 | Cultural Leonesa x Granada | Disney+
  • 14h30 | Albacete x Deportivo La Coruña | Disney+
  • 17h | Atlético de Madrid x Real Oviedo | ESPN 2, Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 11h | Genoa x Hellas Verona | ESPN 3, Disney+
  • 11h | Parma x Udinese | Disney+
  • 14h | Juventus x Cagliari | Xsports, Disney+
  • 16h45 | Milan x Lazio | ESPN 4, Disney+

CAMPEONATO ITALIANO – SÉRIE B

  • 15h30 | Palermo x Carrarese | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 13h | Monaco x PSG | CazéTV

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 15h | Nacional x Benfica | ESPN 3, Disney+
  • 17h30 | Gil Vicente x Tondela | Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Trabzonspor x Konyaspor | Disney+

COPA DO REI DA ARÁBIA SAUDITA

  • 11h40 | Al Hilal x Al Fateh | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Ittihad x Al Shabab | Canal GOAT

AMISTOSO INTERNACIONAL – FEMININO

  • 14h30 | Inglaterra (F) x China (F) | Disney+

ELIMINATÓRIAS FEMININAS – CONCACAF

  • 16h | Dominica (F) x Jamaica (F) | Disney+
  • 20h | São Vicente e Granadinas (F) x México (F) | Disney+
  • 20h30 | Granada (F) x Costa Rica (F) | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 16h | Vitória x Mirassol | Premiere
  • 21h | Ceará x Cruzeiro | Record, CazéTV, Premiere

LIBERTADORES

  • 18h | Palmeiras x Flamengo | Globo, ge tv, ESPN, Disney+, Paramount+

MLS

  • 20h | Inter Miami x New York City FC | Apple TV+
  • 23h | San Diego FC x Vancouver Whitecaps | Apple TV+

CAMPEONATO MEXICANO

  • 20h | Club América-MEX x Monterrey | SportyNet (YouTube)
  • 22h05 | Toluca x Juarez | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 20h30 | Atenas San Carlos x Deportivo Maldonado | Disney+

CAMPEONATO NEOZELANDÊS

  • 22h | Western Springs x Auckland City | FIFA+

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 02h | Albirex Niigata x Kashiwa Reysol | Canal GOAT
  • 02h | Tokyo Verdy x Kashima Antlers | Xsports, Canal GOAT
