Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 25 de abril de 2026

Escrito por
Liuê Góis
Jogada
Legenda: Liverpool pega o Palace com pensamento em uma vaga na próxima Liga dos Campeões
Foto: Ben STANSALL / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (25)

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 8h | Brighton (F) x Manchester City (F) | Xsports, Canal GOAT, ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 8h30 | Fulham x Aston Villa | ESPN e Disney+
  • 11h | Liverpool x Crystal Palace | Xsports e Disney+
  • 11h | Wolverhampton x Tottenham | ESPN e Disney+
  • 11h | West Ham x Everton | ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 | Arsenal x Newcastle | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 9h | Deportivo Alavés x Mallorca | Disney+
  • 11h15 | Getafe x Barcelona | Disney+
  • 13h30 | Valencia x Girona | Disney+
  • 16h | Atlético de Madrid x Athletic Bilbao | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 10h | Parma x Pisa | Disney+
  • 13h | Bologna x Roma | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 15h45 | Hellas Verona x Lecce | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 10h30 | Mainz x Bayern de Munique | CazéTV, Sportv e OneFootball
  • 10h30 | Colônia x Bayer Leverkusen | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
  • 10h30 | Augsburg x Eintracht Frankfurt | OneFootball
  • 10h30 | Wolfsburg x Borussia Monchengladbach | OneFootball
  • 10h30 | Heidenheim x St. Pauli | OneFootball
  • 13h30 | Hamburgo x Hoffenheim | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 11h30 | Tondela x Nacional da Madeira | Disney+
  • 14h | Benfica x Moreirense | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 16h30 | Vitória de Guimarães x Rio Ave | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 12h | Lyon x Auxerre | CazéTV
  • 14h | Angers x PSG | CazéTV
  • 16h05 | Toulouse x Monaco | CazéTV

COPA DA INGLATERRA (SEMIFINAL)

  • 13h15 | Manchester City x Southampton | ESPN 4 e Disney+

AFC CHAMPIONS LEAGUE (FINAL)

  • 13h15 | Al Ahli x Machida Zelvia | Disney+

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 13h15 | Bayern de Munique (F) x Barcelona (F) | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 18h30 | Bahia x Santos | Premiere
  • 18h30 | Botafogo x Internacional | Prime Video
  • 18h30 | Remo x Cruzeiro | Premiere
  • 21h | São Paulo x Mirassol | Sportv e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 20h30 | Sport x Novorizontino | Disney+
  • 21h | Juventude x Londrina | ESPN e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

  • 16h | Flamengo (F) x Vitória (F) | TV Brasil
  • 19h | Internacional (F) x Juventude (F) | Uol

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h30 | River Plate x Aldosivi | ESPN 4 e Disney+
