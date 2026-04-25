Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (25)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 25 de abril de 2026
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (25)
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 8h | Brighton (F) x Manchester City (F) | Xsports, Canal GOAT, ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 8h30 | Fulham x Aston Villa | ESPN e Disney+
- 11h | Liverpool x Crystal Palace | Xsports e Disney+
- 11h | Wolverhampton x Tottenham | ESPN e Disney+
- 11h | West Ham x Everton | ESPN 4 e Disney+
- 13h30 | Arsenal x Newcastle | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 9h | Deportivo Alavés x Mallorca | Disney+
- 11h15 | Getafe x Barcelona | Disney+
- 13h30 | Valencia x Girona | Disney+
- 16h | Atlético de Madrid x Athletic Bilbao | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 10h | Parma x Pisa | Disney+
- 13h | Bologna x Roma | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 15h45 | Hellas Verona x Lecce | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Mainz x Bayern de Munique | CazéTV, Sportv e OneFootball
- 10h30 | Colônia x Bayer Leverkusen | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 10h30 | Augsburg x Eintracht Frankfurt | OneFootball
- 10h30 | Wolfsburg x Borussia Monchengladbach | OneFootball
- 10h30 | Heidenheim x St. Pauli | OneFootball
- 13h30 | Hamburgo x Hoffenheim | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 11h30 | Tondela x Nacional da Madeira | Disney+
- 14h | Benfica x Moreirense | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h30 | Vitória de Guimarães x Rio Ave | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 12h | Lyon x Auxerre | CazéTV
- 14h | Angers x PSG | CazéTV
- 16h05 | Toulouse x Monaco | CazéTV
COPA DA INGLATERRA (SEMIFINAL)
- 13h15 | Manchester City x Southampton | ESPN 4 e Disney+
AFC CHAMPIONS LEAGUE (FINAL)
- 13h15 | Al Ahli x Machida Zelvia | Disney+
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 13h15 | Bayern de Munique (F) x Barcelona (F) | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 18h30 | Bahia x Santos | Premiere
- 18h30 | Botafogo x Internacional | Prime Video
- 18h30 | Remo x Cruzeiro | Premiere
- 21h | São Paulo x Mirassol | Sportv e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 20h30 | Sport x Novorizontino | Disney+
- 21h | Juventude x Londrina | ESPN e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
- 16h | Flamengo (F) x Vitória (F) | TV Brasil
- 19h | Internacional (F) x Juventude (F) | Uol
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h30 | River Plate x Aldosivi | ESPN 4 e Disney+
