Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (22)

Com um sábado repleto de jogos pelas séries A e B, Copa do Mundo Feminina e muito mais, confira onde assistir todas as partidas.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (22)

BRASILEIRO SÉRIE A

16h00 | Flamengo x América-MG | Premiere

16h00 | Palmeiras x Fortaleza | Premiere

18h30 | Bahia x Corinthians | Premiere

18h30 | Cuiabá x São Paulo | Premiere

21h00 | Grêmio x Atlético-MG | Sportv; Youtube

BRASILEIRO SÉRIE B

15h30 | Mirassol x Tombense | Sportv; Premiere

17h00 | Criciúma x Novorizontino | Band; Premiere

17h00 | Vila Nova x Abc | Band; Premiere

18h00 | Ituano x Avaí | Sportv; Premiere

BRASILERO SÉRIE C

16h00 | Amazonas x Ypiranga-RS | DAZN; Nosso Futebol

16h00 | Confiança x Operário | Nosso Futebol

16h00 | Pouso Alegre x Aparecidense | Nosso Futebol

19h00 | São Bernardo x América-RN | DAZN; Nosso Futebol

COPA DO MUNDO FEMININA

04h00 | Zâmbia x Japão | Sportv; CazéTv; ge.globo; Globoplay; FIFA+

06h30 | Inglaterra x Haiti | CazéTv; FIFA+

09h00 | Dinamarca x China | Sportv; CazéTv; ge.globo; Globoplay; FIFA+

COPA PAULISTA

11h00 | EC São Bernardo x São José EC | Youtube

15h00 | São Bento x Comercial | Youtube

17h00 | Ponte Preta x Primavera SP | Premiere

17h00 | Portuguesa x Portuguesa Santista | Youtube

AMISTOSOS INTERNACIONAIS