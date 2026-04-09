Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (9)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste quinta, 9 de abril de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (9) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (9)
Campeonato Saudita
- 13h00 – Damac x Al Qadisiyah – Canal GOAT e Sportv 2
- 15h00 – Al Ettifaq x Al Riyadh – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
Conference League (quartas de final)
- 13h45 – Rayo Vallecano x AEK Atenas – CazéTV
- 16h00 – Crystal Palace x Fiorentina – CazéTV
- 16h00 – Mainz x Strasbourg – CazéTV
Europa League (quartas de final)
- 16h00 – Bologna x Aston Villa – CazéTV
- 16h00 – Porto x Nottingham Forest – CazéTV
- 16h00 – Freiburg x Celta de Vigo – CazéTV
Copa Libertadores
- 19h00 – Rosario Central x Independiente del Valle – ESPN 4 e Disney+
- 19h00 – Universidad Central x Libertad – Paramount+
- 21h00 – Platense x Corinthians – ESPN e Disney+
- 23h00 – Independiente Santa Fe x Peñarol – ESPN 3 e Disney+
Copa Sul-Americana
- 19h00 – Botafogo x Caracas – ESPN e Disney+
- 19h00 – Juventud-URU x Cienciano – Disney+
- 21h30 – Carabobo x Red Bull Bragantino – ESPN 4 e Disney+
- 21h30 – Macará x América de Cali – Paramount+
