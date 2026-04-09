Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste quinta, 9 de abril de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Jogada
Legenda: Yuri Alberto é um dos principais jogadores do elenco do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (9) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (9)

Campeonato Saudita

  • 13h00 – Damac x Al Qadisiyah – Canal GOAT e Sportv 2
  • 15h00 – Al Ettifaq x Al Riyadh – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br

Conference League (quartas de final)

  • 13h45 – Rayo Vallecano x AEK Atenas – CazéTV
  • 16h00 – Crystal Palace x Fiorentina – CazéTV
  • 16h00 – Mainz x Strasbourg – CazéTV

Europa League (quartas de final)

  • 16h00 – Bologna x Aston Villa – CazéTV
  • 16h00 – Porto x Nottingham Forest – CazéTV
  • 16h00 – Freiburg x Celta de Vigo – CazéTV

Copa Libertadores

  • 19h00 – Rosario Central x Independiente del Valle – ESPN 4 e Disney+
  • 19h00 – Universidad Central x Libertad – Paramount+
  • 21h00 – Platense x Corinthians – ESPN e Disney+
  • 23h00 – Independiente Santa Fe x Peñarol – ESPN 3 e Disney+

Copa Sul-Americana

  • 19h00 – Botafogo x Caracas – ESPN e Disney+
  • 19h00 – Juventud-URU x Cienciano – Disney+
  • 21h30 – Carabobo x Red Bull Bragantino – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Macará x América de Cali – Paramount+
