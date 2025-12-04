Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4)
COPA DA ITÁLIA
- 14h | Bologna x Parma | SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 17h | Lazio x Milan | SportyNet (TV fechada e YouTube)
COPA DO REI DA ESPANHA
- 15h | Atlético Baleares x Espanyol | Disney+
- 15h | Real Ávila x Rayo Vallecano | Disney+
- 17h | Cartagena x Valencia | Disney+
- 17h | Extremadura x Sevilla | ESPN 2, Disney+
- 17h | Sant Andreu x Celta de Vigo | Disney+
- 18h | Tenerife x Granada | Disney+
COPA DO BRASIL SUB-20
- 16h | São Paulo sub-20 x Atlético-MG sub-20 | Sportv
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Manchester United x West Ham | ESPN, Disney+
TAÇA DA LIGA DE PORTUGAL
- 17h15 | Porto x Vitória de Guimarães | ESPN 4, Disney+
PAULISTÃO FEMININO
- 19h | Palmeiras x Ferroviária | Sportv, CazéTV, Record News, UOL Play
- 21h30 | Corinthians x São Paulo | Sportv, CazéTV, Record News, Space, HBO Max, UOL Play
BRASILEIRÃO
- 19h30 | Cruzeiro x Botafogo | Record, CazéTV, Premiere
Assuntos Relacionados