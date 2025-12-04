Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O brasileiro Casemiro é um dos destaques do United
Foto: Jorge Guerrero / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4)

COPA DA ITÁLIA

  • 14h | Bologna x Parma | SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 17h | Lazio x Milan | SportyNet (TV fechada e YouTube)

COPA DO REI DA ESPANHA

  • 15h | Atlético Baleares x Espanyol | Disney+
  • 15h | Real Ávila x Rayo Vallecano | Disney+
  • 17h | Cartagena x Valencia | Disney+
  • 17h | Extremadura x Sevilla | ESPN 2, Disney+
  • 17h | Sant Andreu x Celta de Vigo | Disney+
  • 18h | Tenerife x Granada | Disney+

COPA DO BRASIL SUB-20

  • 16h | São Paulo sub-20 x Atlético-MG sub-20 | Sportv

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Manchester United x West Ham | ESPN, Disney+

TAÇA DA LIGA DE PORTUGAL

  • 17h15 | Porto x Vitória de Guimarães | ESPN 4, Disney+

PAULISTÃO FEMININO

  • 19h | Palmeiras x Ferroviária | Sportv, CazéTV, Record News, UOL Play
  • 21h30 | Corinthians x São Paulo | Sportv, CazéTV, Record News, Space, HBO Max, UOL Play

BRASILEIRÃO

  • 19h30 | Cruzeiro x Botafogo | Record, CazéTV, Premiere
Assuntos Relacionados
Weghorst e Casemiro comemoram gol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025

Daniel Farias Há 41 minutos
Foto do Bragantino

Jogada

Fora de casa, Vitória é goleado pelo Bragantino e vive drama na luta contra o rebaixamento

O Vitória entrou na zona da degola e se complicou na luta contra o rebaixamento

Samir de Carvalho* 03 de Dezembro de 2025

Jogada

Ceará perde para o Flamengo no Maracanã, mas só depende de si para permanecer na Série A

Vovô fez jogo defensivo, mas não segurou o time carioca, que garantiu o título brasileiro

Vladimir Marques 03 de Dezembro de 2025
Foto de Neymar

Jogada

Com hat-trick de Neymar, Santos vence Juventude e sai da zona de rebaixamento

Com o resultado, o Santos chegou aos 44 pontos na tabela e está a dois pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento

Samir de Carvalho* 03 de Dezembro de 2025
Foto de Sabino, zagueiro do São Paulo

Jogada

Internacional perde para o São Paulo e se complica na luta contra o rebaixamento

O Colorado se afundou ainda mais no Z-4 da Série A, na 17ª colocação, com 41 pontos

Samir de Carvalho* 03 de Dezembro de 2025
Foto de Brenno, goleiro do Fortaleza

Jogada

Com defesaça aos 45, Brenno, emocionado, projeta: "vamos sacramentar a permanência do Fortaleza"

Goleiro foi o herói da quarta vitória consecutiva do Leão

Ian Laurindo* 03 de Dezembro de 2025