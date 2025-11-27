Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Thiago Silva, jogador do Fluminense
Foto: Pablo Porciuncula / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (27)

MUNDIAL SUB-17

  • 9h30 | Brasil x Itália | Sportv, CazéTV, FIFA+
  • 13h | Portugal x Áustria | Sportv, CazéTV, FIFA+

AMISTOSO FEMININO

  • 14h15 | Portugal sub-23 x Alemanha sub-23 | FIFA+

LIGA EUROPA

  • 14h45 | Porto x Nice | CazéTV
  • 14h45 | Roma x Midtjylland | CazéTV
  • 17h | Nottingham Forest x Malmo | CazéTV
  • 17h | Real Bétis x Utrecht | CazéTV

CAMPEONATO INGLÊS – QUARTA DIVISÃO

  • 17h | Grimsby Town x Tranmere Rovers | Disney+

ELIMINATÓRIAS DO CAMPEONATO FEMININO DA CONCACAF

  • 17h | Antígua e Barbuda x Nicarágua | Disney+
  • 17h | Ilhas Virgens dos EUA x Santa Lúcia | Disney+
  • 21h | Ilhas Cayman x Bermuda | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 20h30 | Fluminense x São Paulo | Sportv, Premiere
