Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (20)
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 14h45 | Twente (F) x Atlético de Madrid (F) | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Chelsea (F) x Barcelona (F) | ESPN e Disney+
- 17h | OH Leuven (F) x Roma (F) | Disney+
- 17h | PSG (F) x Bayern de Munique (F) | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
CAMPEONATO PARAIBANO FEMININO
- 15h25 | Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) | TV Cabo Branco e TV Paraíba
COPA DO BRASIL FEMININA
- 15h30 | Ferroviária (F) x Palmeiras (F) | Globo, Sportv e N Sports
BRASILEIRÃO
- 16h | Juventude x Cruzeiro | Premiere
- 18h | Bahia x Fortaleza | Premiere
- 19h30 | Corinthians x São Paulo | Record, CazéTV e Premiere
- 21h30 | Ceará x Internacional | Sportv e Premiere
CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)
- 17h | Peterborough x Stockport | Disney+
