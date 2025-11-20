Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:17)
Jogada
Legenda: Memphis Depay comemora gol marcado com a camisa do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (20)

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 14h45 | Twente (F) x Atlético de Madrid (F) | ESPN 4 e Disney+
  • 17h | Chelsea (F) x Barcelona (F) | ESPN e Disney+
  • 17h | OH Leuven (F) x Roma (F) | Disney+
  • 17h | PSG (F) x Bayern de Munique (F) | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

CAMPEONATO PARAIBANO FEMININO

  • 15h25 | Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) | TV Cabo Branco e TV Paraíba

COPA DO BRASIL FEMININA

  • 15h30 | Ferroviária (F) x Palmeiras (F) | Globo, Sportv e N Sports

BRASILEIRÃO

  • 16h | Juventude x Cruzeiro | Premiere
  • 18h | Bahia x Fortaleza | Premiere
  • 19h30 | Corinthians x São Paulo | Record, CazéTV e Premiere
  • 21h30 | Ceará x Internacional | Sportv e Premiere

CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 17h | Peterborough x Stockport | Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Cade Stover, Aireontae Ersery e Tytus Howard durante Houston Texans x Los Angeles Rams na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 41 minutos
Philadelphia 76ers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 44 minutos
Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 46 minutos
Fortaleza anuncia mudanças na base e ex-atacante Fred assume nova categoria

Jogada

Fortaleza anuncia mudanças na base e ex-atacante Fred assume nova categoria; veja

Estreia acontecerá em partida neste sábado (20), fora de casa

Daniel Farias Há 50 minutos
Pedro Henrique comemora gol pelo Ceará

Jogada

Ceará x Internacional: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com expectativa de bom público na Arena Castelão, Ceará quer quebrar seu próprio recorde de média de público na Série A dos pontos corridos

Samuel Conrado 20 de Novembro de 2025
Neymar em batida de falta, seguida de uma foto redonda de Palermo e na direita foto do lance Palmeiras x Vitória

Jogada

Bom ou ruim? Santos e Vitória não vencem; veja impacto para Fortaleza e o valor de Ceará x Inter

Disputa pela zona de rebaixamento está cada vez mais intensa. Juventude, Fortaleza e Internacional, contra o Ceará, fazem partidas-chaves

Gustavo de Negreiros 20 de Novembro de 2025