Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de julho de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (10)
COPA DO BRASIL
20h | Cruzeiro x Atlético-MG | Prime Video
21h30 | Botafogo x Vasco | Globo, ge tv, SporTV, Premiere e Prime Video
CAMPEONATO ARGENTINO
20h | Belgrano x San Martín de San Juan | Disney+
CAMPEONATO ISLANDÊS
14h | IA Akranes x Breidablik | Canal GOAT e One Footbal
COLLEGE NCAA FEMININO
19h | Arkansas x Florida | Disney+
19h | Stanford x Clemson | Disney+
19h | UCF x North Florida | Disney+
20h | UConn x Rhode Island | Disney+
20h30 | Colorado College x Kansas State | Disney+
21h | South Carolina x Alabama | Disney+
ELIMINATÓRIAS COSAFA SUB-17
7h | Comores x Essuatíni | FIFA+
10h | Zimbábue x Moçambique | FIFA+
AMISTOSO INTERNCAIONAL SUB-15
6h | Eslovênia x Luxemburgo | FIFA+