Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de julho de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cruzeiro x Atlético se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (10)

COPA DO BRASIL

20h | Cruzeiro x Atlético-MG | Prime Video
21h30 | Botafogo x Vasco | Globo, ge tv, SporTV, Premiere e Prime Video

CAMPEONATO ARGENTINO

20h | Belgrano x San Martín de San Juan | Disney+

CAMPEONATO ISLANDÊS

14h | IA Akranes x Breidablik | Canal GOAT e One Footbal

COLLEGE NCAA FEMININO

19h | Arkansas x Florida | Disney+

19h | Stanford x Clemson | Disney+

19h | UCF x North Florida | Disney+

20h | UConn x Rhode Island | Disney+

20h30 | Colorado College x Kansas State | Disney+

21h | South Carolina x Alabama | Disney+

ELIMINATÓRIAS COSAFA SUB-17

7h | Comores x Essuatíni | FIFA+

10h | Zimbábue x Moçambique | FIFA+

AMISTOSO INTERNCAIONAL SUB-15

6h | Eslovênia x Luxemburgo | FIFA+

Assuntos Relacionados
Foto de Arthur Cabral

Jogada

Botafogo x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Samir de Carvalho* Há 8 minutos
Foto de Cruzeiro x Atlético Mineiro pela Copa do Brasil

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de julho de 2025

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Léo Condé acompanha Sub-20 do Ceará na final da Copa do Nordeste para observar jogadores

Treinador foi ao PV assistir o Vozão em campo contra o Bahia

Redação 10 de Setembro de 2025

Jogada

Ceará perde para o Bahia por 2x1 no jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20

Partida foi disputada no Presidente Vargas

Vladimir Marques 10 de Setembro de 2025
Foto de torcida do Fortaleza

Jogada

Sócio gratuito do Fortaleza está disponível contra o Vitória e mais de 3 mil já fizeram check-in

Serão destinados 5 mil assentos para jogo de sábado e Leão já chegou a 55 mil sócios

Brenno Rebouças e Ian Laurindo* 10 de Setembro de 2025
jogadores

Jogada

Nova técnica do Fortaleza BC, Jelena Todorovic fala sobre montagem de elenco e disputa do NBB

Técnica foi apresentada nesta quarta-feira

Crisneive Silveira 10 de Setembro de 2025