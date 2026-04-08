Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (8)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta, 8 de abril de 2026
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:16)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (8)
AFC Champions League Two (semifinal)
- 7h00 – Gamba Osaka x Bangkok United – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
- 12h55 – Al Fayha x Al Ahli – Canal GOAT
- 15h00 – Al Hilal x Al Kholood – Canal GOAT e Sportv
- 15h00 – Al Ittihad x Neom – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
Europa League (quartas de final)
- 13h45 – Braga x Real Betis – CazéTV
Campeonato Turco
- 14h00 – Goztepe x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+
Champions League (quartas de final)
- 16h00 – Barcelona x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
- 16h00 – PSG x Liverpool – HBO Max
Copa Libertadores
- 19h00 – Mirassol x Lanús – Paramount+
- 19h00 – Coquimbo Unido x Nacional-URU – Paramount+
- 21h00 – Independiente Medellín x Estudiantes – Paramount+
- 21h30 – Cusco x Flamengo – Globo, ge tv (Globoplay) e Paramount+
- 21h30 – Junior Barranquilla x Palmeiras – Globo, ge tv (Globoplay), ESPN e Disney+
- 23h00 – Sporting Cristal x Cerro Porteño – ESPN 3 e Disney+
Copa Sul-Americana
- 19h00 – Deportivo Cuenca x Santos – ESPN e Disney+
- 19h00 – Deportivo Recoleta x San Lorenzo – ESPN 4 e Disney+
- 19h00 – Deportivo Riestra x Palestino – Paramount+
- 21h00 – Audax Italiano x Olimpia – Paramount+
- 21h30 – Montevideo City Torque x Grêmio – Paramount+
- 21h30 – Blooming x River Plate – Paramount+
- 23h00 – Academia Puerto Cabello x Atlético-MG – ESPN 4 e Disney+
Concacaf Champions Cup (quartas de final)
- 22h00 – Tigres-MEX x Seattle Sounders – Disney+
- 00h00 – Toluca x LA Galaxy – Disney+
