Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Rodrygo pode estar de saída do Real Madrid após interesse de equipes inglesas
Foto: JAVIER SORIANO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (26)

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 9h15 | Shanghai Shenhua x Vissel Kobe | Disney+

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 10h | Arsenal sub-19 x Bayern de Munique sub-19 | UEFA.tv
  • 12h | Eintracht Frankfurt sub-19 x Atalanta sub-19 | UEFA.tv

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO

  • 10h45 | Istiklol x Al Nassr | ESPN 4, Disney+

CAMPEONATO NORUEGUÊS – PLAYOFF DE ACESSO

  • 14h | Aalesund x Egersund | OneFootball

LIGA DOS CAMPEÕES

  • 14h45 | Copenhagen x Kairat | Space, HBO Max
  • 14h45 | Pafos x Monaco | TNT, HBO Max
  • 17h | Arsenal x Bayern de Munique | HBO Max
  • 17h | Atlético de Madrid x Inter de Milão | HBO Max
  • 17h | Eintracht Frankfurt x Atalanta | HBO Max
  • 17h | Liverpool x PSV | HBO Max
  • 17h | Olympiacos x Real Madrid | TNT, HBO Max
  • 17h | PSG x Tottenham | Space, HBO Max
  • 17h | Sporting x Club Brugge | HBO Max

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | West Bromwich x Birmingham | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 19h | RB Bragantino x Fortaleza | Premiere

COPA DO BRASIL SUB-20

  • 20h | Atlético-MG x São Paulo | Sportv

CAMPEONATO COLOMBIANO

  • 20h30 | Atlético Bucaramanga x Fortaleza | Fanatiz
  • 22h30 | Atlético Nacional x Junior Barranquilla | Fanatiz

COPA CENTRO-AMERICANA (CONCACAF)

  • 23h | LD Alajuelense x Club Xelajú | Disney+
Assuntos Relacionados
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 28 minutos
Foto de torcedora do Fortaleza que hostilizou homem torcedor do Flamengo no Castelão

Jogada

Fortaleza lamenta punição a torcedora que hostilizou flamenguistas no Castelão; leia nota

Torcedora foi proibida de frequentar estádios por um período de seis meses

Daniel Farias Há 52 minutos
Foto de Rodrygo, que pode estar de saída do Real Madrid após interesse de equipes inglesas

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Norde Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta-feira (26), contra o Aprov Chapecó/SC

Jogo de abertura da competição acontece no Ginásio Aécio de Borba

Redação Há 1 hora
Foto de jogadores de Ceará e Fortaleza na Copinha 2025

Jogada

Times cearenses conhecem adversários da Copinha 2026 após sorteio; veja grupos

Quatro times do Ceará irão disputar a edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Daniel Farias Há 1 hora
Kuscevic e Diogo Barbosa, jogadores do Fortaleza, no primeiro duelo entre as equipes.

Jogada

RB Bragantino x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Leão do Pici precisa vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento

Fernanda Alves 26 de Novembro de 2025