Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (26)
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 9h15 | Shanghai Shenhua x Vissel Kobe | Disney+
UEFA YOUTH LEAGUE
- 10h | Arsenal sub-19 x Bayern de Munique sub-19 | UEFA.tv
- 12h | Eintracht Frankfurt sub-19 x Atalanta sub-19 | UEFA.tv
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO
- 10h45 | Istiklol x Al Nassr | ESPN 4, Disney+
CAMPEONATO NORUEGUÊS – PLAYOFF DE ACESSO
- 14h | Aalesund x Egersund | OneFootball
LIGA DOS CAMPEÕES
- 14h45 | Copenhagen x Kairat | Space, HBO Max
- 14h45 | Pafos x Monaco | TNT, HBO Max
- 17h | Arsenal x Bayern de Munique | HBO Max
- 17h | Atlético de Madrid x Inter de Milão | HBO Max
- 17h | Eintracht Frankfurt x Atalanta | HBO Max
- 17h | Liverpool x PSV | HBO Max
- 17h | Olympiacos x Real Madrid | TNT, HBO Max
- 17h | PSG x Tottenham | Space, HBO Max
- 17h | Sporting x Club Brugge | HBO Max
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | West Bromwich x Birmingham | Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | RB Bragantino x Fortaleza | Premiere
COPA DO BRASIL SUB-20
- 20h | Atlético-MG x São Paulo | Sportv
CAMPEONATO COLOMBIANO
- 20h30 | Atlético Bucaramanga x Fortaleza | Fanatiz
- 22h30 | Atlético Nacional x Junior Barranquilla | Fanatiz
COPA CENTRO-AMERICANA (CONCACAF)
- 23h | LD Alajuelense x Club Xelajú | Disney+
