Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (19)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 19 de abril de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (19)
CAMPEONATO ITALIANO
- 7h30 | Cremonese x Torino | Disney+
- 10h | Hellas Verona x Milan | ESPN 4 e Disney+
- 13h | Pisa x Genoa | Disney+
- 15h45 | Juventus x Bologna | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 10h | Everton x Liverpool | ESPN e Disney+
- 10h | Nottingham Forest x Burnley | Disney+
- 10h | Aston Villa x Sunderland | Xsports e Disney+
- 12h30 | Manchester City x Arsenal | ESPN e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 10h | Monaco x Auxerre | CazéTV
- 12h15 | Strasbourg x Rennes | CazéTV
- 12h15 | Nantes x Brest | CazéTV
- 15h45 | PSG x Lyon | CazéTV
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Freiburg x Heidenheim | Canal GOAT e OneFootball
- 12h30 | Bayern de Munique x Stuttgart | Xsports, Sportv e OneFootball
- 14h30 | Borussia Monchengladbach x Mainz | OneFootball
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 11h30 | Arouca x Estrela Amadora | Disney+
- 14h | Sporting x Benfica | ESPN 4 e Disney+
- 16h30 | Porto x Tondela | Disney+
- 16h30 | Braga x Famalicão | Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 11h | Internacional x Mirassol | Premiere
- 16h | Santos x Fluminense | Globo, GE TV e Premiere
- 16h | Coritiba x Atlético-MG | Globo e Premiere
- 18h30 | Palmeiras x Athletico-PR | Premiere
- 18h30 | RB Bragantino x Remo | Premiere
- 19h30 | Flamengo x Bahia | Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | Botafogo-SP x Atlético-GO | Disney+
- 16h | Londrina x Ceará | Disney+
- 18h | Goiás x Cuiabá | Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
- 20h | Fortaleza x Criciúma | Disney+
- 20h | Novorizontino x Athletic Club | ESPN 4 e Disney+
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO (QUARTAS DE FINAL)
- 11h | Al Wasl x Al Nassr | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 17h | River Plate x Boca Juniors | ESPN 4 e Disney+
MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)
- 20h | Los Angeles FC x San Jose Earthquakes | Apple TV
