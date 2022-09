Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (18)

O domingo (18) de futebol será de bola rolando na Série A, C e D do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão Feminino Série A1 e as principais ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (18)

Campeonato Brasileiro Série A

11h - RB Bragantino x Goiás - Premiere

16h - Flamengo x Fluminense - TV Globo e Premiere

16h - Ceará x São Paulo - TV Globo e Premiere

18h - América-MG x Corinthians - Premiere

18h - Juventude x Fortaleza - Premiere

18h30 - Palmeiras x Santos - SporTV e Premiere

19h - Athletico-PR x Cuiabá - Furacão Live

Campeonato Brasileiro Série C

16h - Vitória x Figueirense - TV Globo e DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

16h - América-RN x Pouso Alegre - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino Série A1

11h - Internacional x Corinthians - Band, SporTV e Eleven Sports

Campeonato Inglês

08h - Brentford x Arsenal - Star+

10h - Everton x West Ham - Star+

Campeonato Espanhol

09h - Betis x Girona - Star+

11h15 - Villarreal x Sevilla - Star+

13h30 - Osasuna x Getafe - Star+

13h30 - Real Sociedad x Espanyol - Star+

16h - Atlético de Madrid x Real Madrid - Star+

Campeonato Italiano

07h30 - Udinese x Internazionale - Star+

10h - Cremonese x Lazio - Star+

10h - Fiorentina x Hellas Verona - Star+

10h - Monza x Juventus - Star+

13h - Roma x Atalanta - Star+

15h45 - Milan x Napoli - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Union Berlin x Wolfsburg - OneFootball

12h30 - Bochum x Colônia - OneFootball

14h30 - Hoffenheim x Freiburg - OneFootball

Campeonato Francês

08h - Reims x Monaco - Star+

10h - Clermont x Troyes - Star+

10h - Nice x Angers - Star+

10h - Olympique de Marselha x Rennes - Star+

10h - Brest x Ajaccio - Star+

12h05 - Nantes x Lens - Star+

15h45 - Lyon x Paris Saint-Germain - Star+

Campeonato Português

11h30 - Arouca x Vitória de Guimarães - Star+

14h - Benfica x Marítimo - Star+

14h - Casa Pio x Famalicão - Star+

16h30 - Braga x Vizela - Star+

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil