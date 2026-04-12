Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (12)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 12 de abril de 2026
Escrito por
liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (12)
CAMPEONATO ITALIANO
- 7h30 | Genoa x Sassuolo | Disney+
- 10h | Parma x Napoli | ESPN 4 e Disney+
- 13h | Bologna x Lecce | Disney+
- 15h45 | Como x Internazionale | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 10h | Sunderland x Tottenham | ESPN e Disney+
- 10h | Nottingham Forest x Aston Villa | Xsports e Disney+
- 10h | Crystal Palace x Newcastle | Disney+
- 12h30 | Chelsea x Manchester City | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 8h | Birmingham x Wrexham | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 9h | Osasuna x Real Betis | Disney+
- 11h15 | Mallorca x Rayo Vallecano | Disney+
- 13h30 | Celta de Vigo x Real Oviedo | Disney+
- 16h | Athletic Bilbao x Villarreal | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Colônia x Werder Bremen | CazéTV e OneFootball
- 12h30 | Stuttgart x Hamburgo | Canal GOAT, RedeTV! e OneFootball
- 14h30 | Mainz x Freiburg | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS
- 12h15 | Toulouse x Lille | CazéTV
- 15h45 | Lyon x Lorient | CazéTV
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 11h30 | Alverca x Casa Pia | Disney+
- 14h | Benfica x Nacional da Madeira | Xsports e Disney+
- 14h | Braga x Arouca | Disney+
- 16h30 | Estoril x Porto | Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 9h30 | NEC Nijmegen x Feyenoord | Disney+
CAMPEONATO BELGA
- 13h30 | Anderlecht x Gent | DAZN
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Galatasaray x Kocaelispor | Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 11h | Athletico-PR x Chapecoense | Premiere
- 16h | Botafogo x Coritiba | Sportv e Premiere
- 18h30 | Corinthians x Palmeiras | Record, CazéTV e Premiere
- 18h30 | Cruzeiro x Bragantino | Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 18h | América-MG x Novorizontino | ESPN e Disney+
- 18h | São Bernardo x Fortaleza | Sportv e Premiere
- 18h | Operário-PR x Cuiabá | Disney+
- 20h | CRB x Athletic-MG | Disney+
- 20h30 | Atlético-GO x Londrina | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 20h | Racing x River Plate | Disney+
Assuntos Relacionados