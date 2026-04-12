Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 12 de abril de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Endrick, atacante do Lyon
Foto: Divulgação/Olympique Lyonnais

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (12)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 7h30 | Genoa x Sassuolo | Disney+
  • 10h | Parma x Napoli | ESPN 4 e Disney+
  • 13h | Bologna x Lecce | Disney+
  • 15h45 | Como x Internazionale | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 10h | Sunderland x Tottenham | ESPN e Disney+
  • 10h | Nottingham Forest x Aston Villa | Xsports e Disney+
  • 10h | Crystal Palace x Newcastle | Disney+
  • 12h30 | Chelsea x Manchester City | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 8h | Birmingham x Wrexham | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 9h | Osasuna x Real Betis | Disney+
  • 11h15 | Mallorca x Rayo Vallecano | Disney+
  • 13h30 | Celta de Vigo x Real Oviedo | Disney+
  • 16h | Athletic Bilbao x Villarreal | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 10h30 | Colônia x Werder Bremen | CazéTV e OneFootball
  • 12h30 | Stuttgart x Hamburgo | Canal GOAT, RedeTV! e OneFootball
  • 14h30 | Mainz x Freiburg | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 12h15 | Toulouse x Lille | CazéTV
  • 15h45 | Lyon x Lorient | CazéTV

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 11h30 | Alverca x Casa Pia | Disney+
  • 14h | Benfica x Nacional da Madeira | Xsports e Disney+
  • 14h | Braga x Arouca | Disney+
  • 16h30 | Estoril x Porto | Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 9h30 | NEC Nijmegen x Feyenoord | Disney+

CAMPEONATO BELGA

  • 13h30 | Anderlecht x Gent | DAZN

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Galatasaray x Kocaelispor | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 11h | Athletico-PR x Chapecoense | Premiere
  • 16h | Botafogo x Coritiba | Sportv e Premiere
  • 18h30 | Corinthians x Palmeiras | Record, CazéTV e Premiere
  • 18h30 | Cruzeiro x Bragantino | Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 18h | América-MG x Novorizontino | ESPN e Disney+
  • 18h | São Bernardo x Fortaleza | Sportv e Premiere
  • 18h | Operário-PR x Cuiabá | Disney+
  • 20h | CRB x Athletic-MG | Disney+
  • 20h30 | Atlético-GO x Londrina | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 20h | Racing x River Plate | Disney+
Endrick

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 12 de abril de 2026

Liuê Góis Há 2 horas