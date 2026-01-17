Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (17)
Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:35)
A agenda dos jogos de hoje dos playoffs da NFL na TV deste sábado (17) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (17), NA NFL
- 18h30 | Buffalo Bills x Denver Broncos | ESPN e Disney+
- 22h | San Francisco 49ers x Seattle Seahawks | Sportv 3 e GE TV
