Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (17)

Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:35)
Jogada
Legenda: Zach Wilson, jogador do Denver Broncos, durante jogo contra o Arizona Cardinals, pela pré-temporada da NFL 2024/25
Foto: Dustin Bradford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje dos playoffs da NFL na TV deste sábado (17) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (17), NA NFL

  • 18h30 | Buffalo Bills x Denver Broncos | ESPN e Disney+
  • 22h | San Francisco 49ers x Seattle Seahawks | Sportv 3 e GE TV
