Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (13)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (13) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (13), NA NBA
- 21h | Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors | League Pass
- 21h | Phoenix Suns x Indiana Pacers | Amazon Prime Video
- 23h | Utah Jazz x Atlanta Hawks | League Pass
Assuntos Relacionados