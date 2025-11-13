Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (13)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Devin Booker, jogador do Phoenix Suns, durante jogo contra o Dallas Mavericks na NBA 2024/25
Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (13) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (13), NA NBA

  • 21h | Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors | League Pass
  • 21h | Phoenix Suns x Indiana Pacers | Amazon Prime Video
  • 23h | Utah Jazz x Atlanta Hawks | League Pass
