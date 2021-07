Jogos de hoje: Copa América e Série B e C são destaques no futebol desta sexta 09/07

A sexta-feira (9) de futebol será de disputa na Copa América, em duelo que decidirá o 3° lugar da competição continental. Além disso, a rodada do final de semana da Série B e C do Campeonato Brasileiro movimentará o dia no mundo da bola.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEXTA-FEIRA (9)

Copa América

Peru x Colômbia - 21h

Campeonato Brasileiro Série B

Vasco x Sampaio Corrêa - 19h

Londrina x Guarani - 19h

Goiás x Náutico - 21h30

Campeonato Brasileiro Série C

Ypiranga-RS x Novorizontino - 20h