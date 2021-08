Jogos de hoje: confira horários e onde assistir às partidas de futebol desta terça, 31 de agosto

A terça-feira (31) de futebol será de bola rolando nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, com destaques para Palmeiras x Confiança e Sport x Cruzeiro, partidas que serão exibidas com exclusividade pelo Grupo Globo (SporTV).

JOGOS DE HOJE, TERÇA, 31 DE AGOSTO

Campeonato Amapaense

Santos-AP x São Paulo-AP - 20h

Copa do Brasil Sub-17

Athletico-PR x CRB - 15h - elevensports.com

Porto Vitória x São Raimundo-RR - 15h - elevensports.com

Jacuipense x São Paulo - 15h - elevensports.com

Criciúma x Fluminense - 15h - elevensports.com

Gama x Flamengo - 15h30 - elevensports.com

Palmeiras x Confiança - 19h - SporTV

Sport x Cruzeiro - 21h30 - SporTV