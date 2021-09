Jogos de hoje: confira horários e onde assistir às partidas de futebol desta sexta, 03 de setembro

A sexta-feira (3) de futebol será de bola rolando na Série B e C do Campeonato Brasileiro, além da semifinal do Campeonato Amapaense. As Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2022 também movimenta o dia futebolístico.

JOGOS DE HOJE, SEXTA, 3 DE SETEMBRO

Eliminatórias da Copa - África

Moçambique x Costa do Marfim - 10h - Sem informação de transmissão

Zimbábue x África do Sul - 10h - Sem informação de transmissão

Mauritânia x Zâmbia - 13h - Sem informação de transmissão

Nigéria x Libéria - 13h - Sem informação de transmissão

Tunísia x Guiné Equatorial - 16h - Sem informação de transmissão

Camarões x Malaui - 16h - Sem informação de transmissão

Gana x Etiópia - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Brasileiro Série B

Ponte Preta x Sampaio Corrêa - 19h - SporTV e Premiere

Vasco x Brasil de Pelotas - 19h - SporTV e Premiere

Brusque x Avaí - 19h - Premiere

CSA x Vila Nova - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Mirassol x São José-RS - TV NSports

Campeonato Amapaense

Ypiranga-AP x Santos-AP - 20h - Sem informação de transmissão